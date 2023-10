Der britische König Charles III. und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sind in Afrika zu Gast. In beiden Fällen steht die frühere Kolonialherrschaft im Fokus

Charles III. wurde am Dienstag in Kenias Hauptstadt Nairobi empfangen. AFP/POOL/ARTHUR EDWARDS

Reiner Zufall? Am Mittwoch sucht der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Rahmen seiner fünftägigen Afrikareise das südtansanische Städtchen Songea auf, um dort der Gräueltaten der deutschen Kolonialzeit zu gedenken. Bereits am Dienstag ist das britische Staatsoberhaupt, König Charles III., in Tansanias Nachbarland Kenia eingetroffen. Auch er sieht sich dort mit der Brutalität der britischen Kolonialzeit konfrontiert. In Europa scheint eine Saison der Gewissensbisse anzubrechen: 60 Jahre nach der großen Entkolonialisierungswelle – im Fall Deutschlands sind es mehr als 100 Jahre – stellen sich die Nachfahren der einst als Helden gepriesenen Eroberer ihrer historischen Schuld. Bekenntnisse wie "Es tut uns Leid" haben Hochkonjunktur. Dass sich die Reue auch in Reparationszahlungen ausdrückt, ist allerdings unwahrscheinlich.

Als erster hochrangiger Repräsentant Deutschlands wird Steinmeier in Songea ein Museum besuchen, das dem Maji-Maji-Aufstand gewidmet ist. Bisher spielt diese Revolte in deutschen Geschichtsbüchern keine Rolle. Wenn von Verbrechen der Kolonialzeit die Rede ist, wird gewöhnlich die Niederschlagung des Aufstands der Herero und Nama in Namibia erwähnt: Die Reaktion der "Schutztruppe" gilt als erster deutscher Völkermord und Vorbote des Holocausts. Doch während in Deutsch-Südwestafrika zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts mehr als 60.000 Herero und über 10.000 Nama getötet wurden, kamen in Deutsch-Ostafrika zur selben Zeit bis zu 300.000 Menschen ums Leben – in der Mehrzahl Frauen und Kinder, die von den Deutschen ausgehungert wurden. "Wie in allen Kriegen gegen unzivilisierte Völkerschaften war auch im vorliegenden Fall die planmäßige Schädigung der feindlichen Bevölkerung an Hab und Gut unerlässlich", rechtfertigte sich der deutsche Gouverneur Gustav Adolf Graf von Götzen.

Kein "frohes Leben" zu sehen

Dabei hatte er die Revolte selbst ausgelöst, indem er 1905 die Hüttensteuer kräftig erhöhte. Damit sollte die einheimische Bevölkerung zur Arbeit in den Plantagen gezwungen werden, außerdem brauchten die Kolonialherren dringend Geld zur Festigung ihrer Herrschaft. Ein spiritueller Führer namens Kinjikitile rief die Völker der Region zum Widerstand auf: Er gab den Kämpfern geweihtes Wasser (Maji), das sie von den Gewehrkugeln der Deutschen schützen sollte. Mit Unterstützung einheimischer Söldner, der Askari, wurde die Revolte alsbald niedergeschlagen: Kinjikitile endete am Galgen, die Bevölkerung wurde mit der Zerstörung ihrer Dörfer, ihrer Felder und Ernten bestraft. "Die Kinder sind zum Skelett abgemagert", schrieb Missionar Simon Troßmann nach Hause: "Frohes Leben ist hier nicht mehr zu sehen."

Auch in anderen Teilen ihrer Kolonie gingen die Besatzer auf grausamste Weise vor. Am Hang des Kilimandscharos erhängten sie am 2. März 1900 das Oberhaupt der Waschagga, Mangi Meli, zusammen mit 18 seiner Getreuen. Sie hatten sich gegen die Deutschen erhoben, nachdem Gouverneur Carl Peters seine Konkubine Jagodia hinrichten und ihr Dorf dem Erdboden gleichmachen ließ, weil sie auch ein Verhältnis zu seinem Diener unterhalten hatte. Melis Schädel und die seiner Mitgehängten wurden nach Berlin geschickt, wo sie der Anthropologe Felix von Luschan "phrenologischen" Studien unterzog. Er glaubte, aus der Form des Schädels Rückschlüsse auf den Charakter der Person ziehen zu können. Noch heute bemühen sich Nachfahren der Opfer vergeblich darum, die Knochen ihrer Ahnen zur Bestattung zurückzubekommen.

Achtjähriger "Notstand"

Weniger weit reichen die Gräueltaten der britischen Kolonialmacht zurück. Sie hängen vor allem mit dem Mau-Mau-Aufstand zusammen, zu dem sich das kenianische Volk der Kikuyu 1952 erhob. Der achtjährige "Notstand", den Premierminister Winston Churchill daraufhin über Britisch-Ostafrika erhob, gehört zum finstersten Kapitel der königlichen Kolonialzeit. Rund eine Million Kikuyu wurden in Lager gesperrt, mehr als 10.000 verschwanden, Befreiungsführer wie Jomo Kenyatta landeten hinter Gittern. Nach Angaben der kenianischen Menschenrechtskommission wurden damals 90.000 Menschen hingerichtet, gefoltert oder verstümmelt.

Vor zehn Jahren räumte die britische Regierung erstmals ihre Gräueltaten ein und zahlte rund 5.000 Hinterbliebenen eine Entschädigung von insgesamt 23 Millionen Euro – sozusagen aus der Portokasse. Der ostafrikanische Staat unterhält noch heute engste Beziehungen zum europäischen Königreich: Kenias Richter tragen weiße Perücken im britischem Stil, britische Soldaten trainieren in Kenia den Buschkampf. Für Spannungen sorgen jedoch die weißen Siedler, die im fruchtbaren Zentrum des Landes noch immer über riesige Farmen verfügen: kein Thema, das Charles III. beim ersten Afrika-Besuch nach seiner Krönung ansprechen wird. Niemand erwartet, dass sich der 74-jährige Monarch während seines viertägigen Aufenthalts für die Gräueltaten der Kolonialzeit entschuldigen wird – schließlich könnte das justiziable finanzielle Folgen haben. Doch drückt er, wie erwartet, sein Bedauern aus, wird das für Koigi Wamwere nicht genug sein. "Wir kommen nicht weiter, wenn sie sich nicht entschuldigen, Reparationen anbieten und das gestohlene Land zurückgeben", sagt der kenianische Menschenrechtler. Darauf wird er wohl noch ein paar weitere Jahrzehnte warten müssen. (Johannes Dieterich, 31.10.2023)