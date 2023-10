Der Schauspieler Elmar Wepper ist gestorben. Das bestätigte seine Agentin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte "Bild online" darüber berichtet. APA/dpa/Ursula Düren

Er war einer, dem man die netten Kerle, die er spielte, zu hundert Prozent abnahm. Wahrscheinlich hat Elmar Wepper überhaupt nur nette Kerle gespielt, zumindest wird er seinem Publikum damit in Erinnerung bleiben. Der deutsche Schauspieler ist tot, berichtet die "Bild"-Zeitung. Seine Agentin bestätigte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur den Tod. Der jüngere Bruder von Schauspieler Fritz Wepper (82) starb Dienstagfrüh im Alter von 79 Jahren an Herzversagen.

Wepper stand bis zuletzt vor der Kamera. Er drehte ein Remake des Spielfilmklassikers "Gefundenes Fressen" (von 1977). Die Dreharbeiten hatten erst im Sommer in München begonnen.

"Polizeiinspektion 1", "Zwei Münchner in Hamburg"

Seinen ersten Bühnenauftritt hatte Wepper mit 14 Jahren. Bekannt wurde der 1944 geborene Elmar Wepper mit Fernsehserien, unter anderem als Kriminalhauptkommissar in "Der Kommissar", wo ihn sein Bruder Fritz 1974 ablöste. Später gehörte er zum fixen Ensemble der "Polizeiinspektion 1" und war fixe Größe in der deutsche TV-Unterhaltung mit Filmen und Serien wie "Der Alte", "Das Traumschiff" und "Tatort". Zum Publikumsliebling wurde er an der Seite von Uschi Glas in "Unsere schönsten Jahre" in den 1980er-Jahren und vor allem in "Zwei Münchner in Hamburg" von 1989 bis 1993.

Im Kino feierte Wepper Kritikererfolge mit dem Film "Kirschblüten – Hanami". Mit seinem Bruder Fritz Wepper stand er auch vor der Kamera – etwa in der Serie "Zwei Brüder" in den 1990er-Jahren. Neben der Schauspielerei war Wepper auch gefragter Synchronsprecher. Seine Stimme lieh er etwa Mel Gibson, Dudley Moore, Gene Wilder und Ryan O'Neal. Wepper lebte in Planegg, war verheiratet und hatte einen Sohn.

Die Trauer unter Schauspielkolleginnen und -kollegen ist groß. "Fassungslos" zeigt sich etwa Uschi Glas gegenüber bild.de. "Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund für mich und meinen Mann. Mit Elmar hatte ich die meisten gemeinsamen Drehtage meiner Karriere. Ich denke jetzt an seine Frau, seinen Sohn, die Enkel. Elmar war glücklich mit seiner Familie und seinem Hund." (prie, 31.10.2023)