Im Gamingjahr 2023 hat sich bisher ein Highlight an das andere gereiht, auch der Oktober war nicht gerade arm an prestigeträchtigen Neuerscheinungen: Mit "Assassin's Creed: Mirage" hat Ubisoft einen wichtigen Schritt zurück gemacht, um ein kleineres und zugleich besseres Spiel der erfolgreichen Reihe zu veröffentlichen. "Lords of the Fallen" haben wir in unserer Rezensionen als einen innoffiziellen Nachfolger der "Souls"-Spiele bezeichnet. Mit "Marvel's Spider-Man 2" kommen Besitzer einer Playstation 5 auch mal wieder in den Genuss eines Exklusivtitels. Und "Cities: Skylines 2" hat zwar noch mit Performanceproblemen zu kämpfen, dürfte Fans von Städtebauspielen aber erneut hunderte Stunden an den Bildschirm fesseln. Ach, und dann war da ja noch "Alan Wake 2", das von Kritikern und Publikum gleichermaßen in den höchsten Tönen gelobt wird.

Doch damit nicht genug. Auch der November 2023 wird im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts wieder mit allerlei Highlights aufwarten. Der STANDARD stellt wieder jene Spiele zusammen, auf die sich Gamer im kommenden Monat freuen können.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Song of Nunu: A League of Legends Story - Nintendo Direct 9.14.2023

Nintendo of America

Datum: 1. November 2023

Plattformen: Windows-PC, Switch

Anders als andere Spiele des "League of Legends"-Franchises ist "Song of Nunu: A League of Legends Story" ein storybasiertes Einzelspieler-Abenteuer, bei dem es um die Reise eines Jungen mit seinem Yeti durch ein verschneites Land geht. Auf der Suche nach der Mutter des Protagonisten müssen die Beiden zusammenarbeiten und diverse Rätsel lösen, ebenso gibt es Kletter- und Schlittenfahrpassagen. Und natürlich trifft man auch auf den einen oder anderen Charakter aus vorherigen "League of Legends"-Spielen.

Robo Cop: Rogue City

RoboCop: Rogue City | Story Trailer

Nacon

Datum: 2. November 2023

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series, Microsoft Windows

"Robo Cop: Rogue City" ist ein SciFi-Shooter, der in punkto Stilistik, Storytelling und Charaktere in die Fußstapfen der berühmten Actionfilme aus den 1980er-Jahren tritt. Übertriebene Gewaldarstellung in einer dystopischen Version des besagten Jahrzehnts trifft hier auf unterhaltsame Dialoge und bissige Satire, die nur allzu oft an die filmische Vorlage erinnert. Zwischen den Schießereien muss man außerdem Strafzettel für Falschparker ausstellen, Nachbarschaftsstreitigkeiten rund um einen Hund mit unpassendem Namen schlichten und seine Robo-Fähigkeiten einsetzen, um Rätsel zu lösen. Der STANDARD hat das Game schon angespielt und spricht eine klare Empfehlung für alle Fans aus.

The Talos Principle 2

The Talos Principle 2 | Gameplay Trailer

DevolverDigital

Datum: 2. November 2023

Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Linux, Microsoft Windows, Xbox Series, Mac OS

Wie schon im ersten Teil, so geht es auch in "The Talos Principle 2" darum, diverse Rätsel zu lösen. Dies ist eingebettet in eine futuristische Welt, in der die biologischen Menschen ausgestorben sind, ihr Erbe aber von Robotern fortgeführt wird. Je mehr man entdeckt, desto mehr wird man mit Fragen zur Natur des Kosmos und der Sinnhaftigkeit von Zivilisation konfrontiert, wirbt Publisher Devolver mit viel Pathos.

The Invincible

The Invincible - Yasna Story Trailer | PS5 Games

PlayStation

Datum: 6. November 2023

Plattformen: PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox Series

Basierend auf dem gleichnamigen Roman des polnischen Autors Stanislaw Lem aus dem Jahr 1964, ist "The Invincible" ein Singleplayer-Abenteuerspiel, das aus der First-Person-Perspektive gespielt wird und vom ebenfalls aus Polen stammenden Indie-Studio Starward Industries entwickelt wurde. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Yasna, einem Crewmitglied des Raumschiffs "Invincible", die auf dem Planeten Regis III nach ihren verschollenen Kollegen sucht und dabei immer mehr dunkle Geheimnisse entdeckt. Neben dem genannten Roman werden auch "Alien: Isolation" und "Firewatch" als Inspirationsquellen genannt. Ein spannender Mix.

Football Manager 2024

Football Manager 2024 | Offizieller Ankündigung | #FM24

Football Manager

Datum: 6. November 2023

Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, macOS, Xbox One, Xbox Series, Microsoft Windows, Mac OS

Der mittlerweile 20. (!) und laut Publisher umfassendste Teil der Serie soll voller Neuerungen stecken, die für "eine tiefere Immersion" und eine bessere Spielerfahrung sorgen. So gibt es Verbesserungen bei Standardsituationen, Personalführung, Teamzusammenstellung, Spieltag und anderen Aspekten. Auf Wunsch kann auch der bestehende Spielfortschritt aus dem Vorgängerspiel importiert werden. Eine Smartphone-Version des Football Manager 2024 gibt es ab dem gleichen Tag exklusiv für Netflix-Abonnenten.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Gameplay Reveal Trailer | Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty

Datum: 10. November 2023

Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Microsoft Windows

Wie beim "Football Manager 2023" handelt es sich auch hier um den 20. Teil der Reihe, beziehungsweise um den dritten Teil der neu aufgelegten Modern-Warfare-Subserie und somit den Nachfolger von "Modern Warfare 2" aus dem Jahr 2022. Vorbesteller können die Kampagne übrigens schon vor dem offiziellen Release spielen, der Preload beginnt am 1. November um 18 Uhr.

Super Mario RPG

Super Mario RPG - Nintendo Direct 9.14.2023

Nintendo of America

Datum: 17. November 2023

Plattform: Nintendo Switch

Bei "Super Mario RPG" handelt es sich um eine überarbeitete Version jenes Spiels, das 1996 für Super NES erschienen ist. Hier muss man in rundenbasierten Kämpfen bekannte Feinde außer Gefecht setzen. Diesmal soll es im Gegensatz zur Vorlage vollständige 3D-Grafik geben, wobei Design und Proportionen der Originalfiguren großteils beibehalten werden. Außerdem wurde der Soundtrack neu arrangiert und mit orchestrierter Musik von Yoko Shimomura, der Komponistin des Originalspiels, versehen.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Humble Bundle Presents: Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Andrew Yao

Datum: 17. November 2023

Plattform: Windows, PS5, Xbox Series

"Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin" ist ein Echtzeitstrategiespiel, das in der Fantasywelt des "Warhammer"-Universums angesiedelt ist und verschiedene Spielmodi bietet. Dazu gehört etwa eine "cinematische Singleplayer Kampagne", in der man die Geschichte einer der gewählten Fraktionen erlebt. Im "Conquest Mode" muss hingegen eine prozedural generierte Landkarte schrittweise erobert werden, was eine gewisse Wiederspielbarkeit garantieren soll. Und dann gibt es freilich die Multiplayer-Modi: einer gegen einer, zwei gegen zwei, Gefechte mit KI-Gegnern und Koop-Schlachten mit Freunden sind möglich. Außerdem gibt es einen Karteneditor, auf den selbst erstellten kann nachher gespielt werden, und auch die Einheiten können editiert werden. (Stefan Mey, 1.11.2023)