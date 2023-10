"Liebesg?schichten und Heiratssachen" mit Nina Horowitz war auch im vierten Jahr wieder ein Quotenhit im ORF. ORF/Hans Leitner

Wien - Auch nach der 27. Staffel ist das Interesse am Kuppelformat "Liebesg'schichten und Heiratssachen" ungebrochen. Die am Montag auf ORF 2 zu Ende gegangene Ausgabe zog pro Folge im Schnitt 886.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Der durchschnittliche Marktanteil betrug 35 Prozent - so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Zumindest kurz verfolgten insgesamt 3,3 Millionen Personen, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Suche nach der Liebe vor der Kamera präsentierten.

Erfreut zeigte sich der ORF in einer Aussendung auch über die Online-Nutzung, wurden doch bei allen Kennwerten neue Höchstwerte erzielt. Insgesamt wurden 420.000 Nettoviews und zwei Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. Die Durchschnittsreichweite der Staffel lag im Onlinebereich pro Ausgabe bei rund 28.800 Views (live und on demand).

"Wow!", zeigte sich Sendungsgestalterin Nina Horowitz über das hohe Interesse begeistert. "Mehr kann man das Publikum kaum einbeziehen, das ist interaktives Fernsehen in Reinkultur", hatte auch ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl nur lobende Worte für die Sendung parat. Wer bei der nächsten Staffel nicht nur zuschauen, sondern auch teilnehmen möchte, hat bereits jetzt die Möglichkeit, sich zu bewerben. Die 28. Staffel soll ab Juli 2024 montags um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen sein. (APA, 31.10.2023)