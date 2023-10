"Bild" erntet mit Manifest Kritik, Spott und Häme, FPÖ droht Medien und will sie "Benehmen" lehren, "Friends"-Stars trauern um Matthew Perry: "Unfassbarer Verlust

Hier sind die Mediennews im Überblick:

Rainer Nowak soll "Superressort" bei der "Krone" leiten - Der Ex-"Presse"-Chefredakteur und "Krone"-Kolumnist könnte ein Ressort aus Innenpolitik und Wirtschaft führen. Hintergrund dürfte ein Sparpaket sein

Rainer Nowak soll bei der "Kronen Zeitung" aufsteigen. APA/GEORG HOCHMUTH

Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren gestorben - Der Schauspieler starb an Herzversagen, berichtet die "Bild"-Zeitung

"Bild" erntet mit Manifest Kritik, Spott und Häme - Die Boulevardzeitung ruft in 50 Punkten zu Respekt und Toleranz auf. Kritiker halten das für wenig glaubwürdig, die Redaktion werde ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht

FPÖ droht Medien und will sie "Benehmen" lehren - Haimbuchner zieht Verbindung zwischen Journalisten und Islamisten, Pressesprecher sieht Kolumnisten beim AMS

"Friends"-Stars trauern um Matthew Perry: "Unfassbarer Verlust" - Der 54-Jährige wurde durch seine Rolle des Chandler Bing in der Serie "Friends" berühmt. Am Samstag wurde er tot in einem Whirlpool aufgefunden

Mexikanische Lebenslügen: Netflix-Telenovela "Pakt des Schweigens" - Die Telenovela spart für mexikanische Produktionen in diesem Genre vergleichsweise mit Schmalz und mit allzu nervigen Wiederholungen

Antijüdischer Terror: Ist das der Anfang? Terrorismusexperte in der "ZiB 3" - Was Nikolas Stockhammer dazu Montagabend im ORF zu sagen hatte, gibt Anlass zur Beunruhigung: Die Gewaltspirale drehe sich

"Maria Theresias dunkle Seite", "Letzte Hilfe": Die TV-Tipps für Dienstag - "Re: Krähenplage in der Stadt", "Universum: Prag", "Der Tod ist unter uns", "Willkommen Österreich", "Erlesen, "Tracks East", "Der Islandfischer" und Radiotipps

