Es hat nicht sollen sein für Leipzigs Bullen. EPA/CLEMENS BILAN

Wolfsburg - Titelverteidiger RB Leipzig ist im Fußball-DFB-Pokal bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Cup-Gewinner der vergangenen beiden Jahre musste sich am Dienstag beim VfL Wolfsburg mit 0:1 geschlagen geben und erlebte damit die erste große Enttäuschung der laufenden Saison. Vaclav Cerny (14.) erzielte den Siegestreffer für die Niedersachsen, bei denen Pavao Pervan im Tor stand und Patrick Wimmer verletzt fehlte.

Leipzig (Xaver Schlager in der 73. Minute aus-, Christoph Baumgartner in der 80. Minute eingewechselt, Nicolas Seiwald Ersatz) spielte ab der 55. Minute in Unterzahl, weil Yussuf Poulsen die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, und kassierte nach 13 Siegen in Folge wieder eine DFB-Pokal-Pleite.

Für Union Berlin setzte es unterdessen die elfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Der Hauptstadt-Klub verlor beim VfB Stuttgart durch ein Tor von Deniz Undav (45.) mit 0:1. Christopher Trimmel wurde bei den Gästen in der 80. Minute ausgetauscht. Sein Trainer Urs Fischer verlor im Finish die Nerven und bekam nach Spielschluss die Rote Karte präsentiert. (APA, 31.10.2023)