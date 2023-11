Matthew Perry starb am 28. Oktober Woche mit 54 Jahren. Brian Ach/Invision/AP

Der Nachricht vom überraschenden Tod des "Friends"-Darstellers Matthew Perry schockierte viele, jetzt meldete sich "Friends"-Erfinderin Marta Kauffman zu Wort. Sie habe nur zwei Wochen vor seinem Tod am 28. Oktober im Alter von 54 Jahren mit Perry gesprochen und war mit dem, was sie hörte, zufrieden. "Es war großartig", sagte Kauffman in einem Interview. "Er war glücklich und munter. Er schien durch nichts belastet zu sein", sagte Kauffman. "Er war in einer wirklich guten Verfassung, weshalb dies so unfair erscheint." Die Nachricht von Perrys Tod habe sie ershüttert. "Mein erster Impuls war, ihm eine SMS zu schreiben, ganz ehrlich. Und dann tiefe Traurigkeit. Es ist schwer zu begreifen. In der einen Minute ist er noch da und glücklich, und dann puff. Und tut Gutes in der Welt. Er tut wirklich Gutes in der Welt."

Viele Schauspielerkolleginnen und Kollegen reagierten auf den Tod von Perry. Der Schauspieler John Stamos (60) widmete seinem Freund und Kollegen letzte Worte und teilte eine Anekdote vom "Friends"-Set auf Instagram.

Obwohl die Todesursache noch nicht bekannt gegeben wurde und der toxikologische Bericht noch aussteht, deuten Medienberichte darauf hin, dass Perry offenbar in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles ertrank. Perry hatte jahrelange Alkohol- und Drogenprobleme, die er auch in seiner Autobiographie beschrieben hatte. (prie, 1.11.2023)