Als Anatolii Matsuta von der Zerstörung des Kachowka-Damms erfuhr, wusste er, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis das Hochwasser auch seinen Wohnort erreicht. "Ich habe versucht, einige Gegenstände, die unersetzlich sind, zu retten", sagt der 54-Jährige. Doch am 8. Juni stieg das braune Wasser in seiner Straße, schwappte bedrohlich weiter bis in das Innere seines Hauses, in das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, die Küche. Bis zum Fenster reichte es, sagt Matsuta mit flacher Stimme. "Die Möbel mussten wir alle wegschmeißen, und die Türen und Fenster müssen ausgewechselt werden." Nur den vom Wasser aufgeweichten Holzboden, den er hat herausreißen müssen, könne er noch verwenden: als Brennholz.

Der Friedhof in Snihuriwka mit vielen frischen Gräbern. Oleksandr Ratushniak

Die Kleinstadt Snihuriwka in der Oblast Mykolajiw war vor dem Krieg ein ruhiger 12.000-Einwohner-Ort am Inhulez, dem Nebenfluss des Dnipro, der nach der Zerstörung des Staudamms ebenfalls über die Ufer trat. Die Schäden, die die Kämpfe und das Hochwasser angerichtet haben, sind überall in der Gegend noch sichtbar und werden nur langsam repariert, auch dank EU-Geldern.

Familien zwangsevakuiert

Doch viele Bewohner haben ihre Häuser verlassen. Es fehle an Arbeitskräften für die Renovierungen und den Wiederaufbau, sagen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen vor Ort. In den Gegenden, die sich zu nahe an der Front befinden, könne man mit dem Wiederaufbau noch gar nicht beginnen und wolle erst gar keine Anreize setzen, dass die Menschen dortbleiben. In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Zwangsevakuierungen von Familien mit Kindern aus der Oblast Cherson, weil die Lage dort zu gefährlich ist.

Tetiana Matsuta mit Trümmern vor ihrem bescheidenen Heim. Oleksandr Ratushniak

Weit schlimmer als der materielle Schaden sei die konstante Angst, sagt Matsuta. Die Sorge davor, dass die Russen zurückkehren könnten und dass sich die Frontlinie im benachbarten Cherson wieder zugunsten der Angreifer verschiebt, werde er nicht los. "Die Ungewissheit ist beängstigend", sagt er. "Man weiß nicht, wann sie ein Ende nimmt, und man lebt in ständiger Angst um sich und seine Familie." Die Flut war bei weitem nicht die einzige Katastrophe, die die Menschen in Snihuriwka überlebten.

Besetzt, befreit, überflutet

Die Kleinstadt wurde zu Kriegsbeginn monatelang von den russischen Truppen besetzt und erst im November 2022 von der ukrainischen Armee im Zuge der Gegenoffensive befreit. Auf die Frage, was er sich wünsche und wie Gerechtigkeit für ihn aussehen würde, sagt Matsuta: "Ich will gar nichts mehr. Ich will einfach nur, dass das alles aufhört." Auf dem Friedhof im Ort erinnern ukrainische Flaggen auf den frischen Gräbern an die vielen gefallenen Soldaten im Krieg. "Die Situation ist furchtbar, unsere Leute sterben täglich. Wir müssen diesen Krieg beenden."

Viele, die heute in den Dörfern am Fluss Inhulez zurückgeblieben sind, sind Pensionisten. Menschen, die nicht die finanziellen Mittel haben, andernorts neu anzufangen.

Roman Owsjannikow (14) will eines Tages in die Armee – sein Vater Wiktor wurde bei Angriffen verletzt. Oleksandr Ratushniak

Und Geflüchtete aus den umkämpften Gebieten in der Oblast Cherson. Unter ihnen sind auch der 46-jährige Wiktor Owsjannikow und sein 14-jähriger Sohn Roman. Der Vater erzählt, dass er eine von mindestens neun Personen sei, die am 2. März dieses Jahres bei einem Drohnenangriff der russischen Truppen auf das Dorf Kozatske in Cherson verletzt worden seien. "Ich war gerade dabei, das Essen an die Menschen auszuteilen, die auf die humanitäre Hilfe gewartet haben", sagt er. Sein Sohn, der mittlerweile pandemie- und kriegsbedingt bald drei Jahre Homeschooling hinter sich hat, erklärt stolz, dass er hoffentlich bald in die Armee aufgenommen werde, damit er seine Heimat befreien könne. Er trägt ein Baseballcap und Bauchtasche mit Camouflageprint. "Ich möchte gerne Pilot oder Panzerfahrer werden", sagt er.

Brennholz für den Winter

Laut Uno sind mittlerweile mindestens 17,6 Millionen Menschen, die im von der Ukraine kontrollierten Gebiet leben, auf humanitäre Hilfen angewiesen. Bewohner erzählen, dass sie sich auf einen erneuten harten Winter und russische Angriffe auf die Infrastruktur vorbereiten – mit haltbaren Lebensmitteln, Decken und Brennholz.

Im benachbarten Dorf Wasyliwka hat die 70-jährige Tetiana Matsuta ebenfalls die russische Besatzung und die Flut überlebt. Sie erklärt, dass ihre Vorbereitung auf den Winter die Renovierung des Wohnhauses sei, und bedankt sich für die Hilfe aus dem Westen. "Wir sind dankbar für alles, was ihr geschickt habt, aber wenn es darauf ankommt, dann können wir auf humanitäre Hilfe eher verzichten als auf die Waffenlieferungen."

Anatolii Matsuta will nur noch, "dass es aufhört". Oleksandr Ratushniak

Die Sorge davor, dass die Unterstützung aus dem Westen und die Aufmerksamkeit abnehmen, ist groß. "Wir sind darauf eingestellt, dass der Krieg lange dauern wird", sagt Anatolii Matsuta. Verlassen werde er seine Heimat trotz allem nicht, auch nicht im Winter. Dafür habe er bereits zu viel auf sich genommen. Erst Mitte September erlebte Snihuriwka wieder einen Luftangriff. Shahed-Drohnen, die Russland vom Iran bezieht, schlugen unweit des Gebäudes ein, in dem er als Sicherheitsbeamter für die lokale Verwaltung arbeitet.

Untersuchung gefordert

Doch was nach mehr als eineinhalb Jahren Krieg bei den Bewohnern auch zurückbleibt, sind Fragen. Wie jene danach, warum die Russen zu Kriegsbeginn so schnell bis hierher vordringen konnten. Für Matsuta gibt es darauf noch immer keine zufriedenstellende Antwort. "Wir hier sind einfache Leute, und es liegt nicht an mir, eine Antwort darauf zu finden. Aber ich hoffe, dass die Vorgänge untersucht werden", sagt er.

Während er erzählt, heult in der Ortschaft wieder eine Sirene auf. Ungehindert dringt das markerschütternde Geräusch durch das fensterlose Haus, in dem er bis zur Flut mit seiner Frau lebte und das nun wie ein Rohbau wirkt. Der Luftalarm, so Matsuta, sei der Grund, warum er seit Monaten kaum schlafen könne. Derzeit werde er wieder mehrfach täglich ausgelöst, denn in der benachbarten Oblast Cherson haben sich die russischen Angriffe mit Fliegerbomben und Artillerie zuletzt intensiviert. Was ihm trotz all dem Hoffnung gibt: die Aussicht auf einen ukrainischen Sieg. Wann immer der auch eintreten wird. (Daniela Prugger aus Snihuriwka, 2.11.2023)