Major Louvetot (Guillaume Gouix, re.) sichert den Tatort, nachdem im Polar Park ein menschliches Ohr gefunden wurde. © 2.4.7. MAX

Sage noch einmal einer, Fernsehen sei tot. Ich für meine Person schätze fixe Programmplätze unheimlich. Tatort am Sonntag – ich fix dabei. Nur weil es das beruhigende Universum am Dienstag gibt, halte ich den Report danach aus. Serien abseits des US-amerikanischen Mainstreams erwarten mich am Donnerstag auf Arte – und das ist fast immer ein Gewinn, nicht anders diese Woche mit der französischen Serie Polar Park.

An deren Anfang steht ein abgeschnittenes Ohr, und seit Blue Velvet weiß man: Das kann nicht schlecht sein. Ein kleines Mädchen findet im tiefverschneiten Park besagtes Körperteil, das auf mehr verweist. Krimi-Bestseller­autor David Rousseau ist zufällig in der Nähe. Er sucht Inspirationen für seinen nächsten Roman und ist alsbald tiefer verstrickt, als ihm lieb ist. Es geht um eiskalte Morde, und nicht nur, weil der Polar Park im kältesten Dorf Frankreichs liegt. Verweise auf David Lynch finden sich in der Folge zuhauf. Die Dinge sind definitiv nicht, was sie scheinen, und das ist gut so. (Doris Priesching, 2.11.2023)