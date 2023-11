Aber es darf kein absolutes Bilderverbot geben. Das Pogrom, das Hamas-Kämpfer am 7. Oktober ausführten, gehört zu den Fällen, die nach Dokumentation schreien: 1600 Menschen in Israel wurden gefoltert, verschleppt, massakriert, verbrannt.

Kontra: Unzumutbare Bilder

Das Gemetzel der Hamas an israelischen Familien, Uniformierten, Musikfans, Greisinnen und Kindern ist auch fast vier Wochen danach unfassbar. Unbeschreiblich ist es aber nicht. Jeder, der wissen will, wie brutal die Terroristen gewütet haben, findet in den Medien detaillierte Berichte der israelischen Ersthelfer, die an den Tatorten die Leichname der Massakrierten zu Gesicht bekommen haben. Selbst hartgesottene Militärs brauchen nun psychologische Unterstützung, um das Gesehene zu verarbeiten. Ungeschulten Leserinnen und Lesern hingegen können Bilder entstellter Leichen schlicht nicht zugemutet werden.

Denn schon die Berichte reichen aus, um bei vielen Menschen auch hier, im sicheren Österreich, Angst- und Wutgefühle auszulösen, die sie nur schwer in sinnvolle Bahnen lenken können. Dazu braucht es nicht auch noch Bilder, die das Grauen quasi live und in Farbe – und womöglich auch auf Kosten der Opfer und ihrer Angehörigen – vor Augen führen. Zu groß ist die Gefahr des Abstumpfens auch unter Wohlmeinenden, die empathisch gegenüber den Opfern der Hamas fühlen.

Andere, für die Medien ohnehin nur Lügen verbreiten und Israel im Zweifel sowieso selbst schuld ist, werden die Bilder von dem antisemitischen Pogrom, so unerträglich sie auch sein mögen, im Zeitalter von Fake News und KI auch nicht bekehren. Wer es nicht glauben will, traut auch keinen Bildern. (Florian Niederndorfer, 2.11.2023)