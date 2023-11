Hier sind die Mediennews vom 1. November:

Prie-View "The Crown", "Fargo", "Squid Game": Die besten Serien im November Weltkriegskitsch "Alles Licht, das wir nicht sehen", Österreich-Horror "Mandy", Alpen-Mystery "Schnee", Auschwitz-Lüge "Deutsches Haus", Emma Stone in "The Curse"

Trauer Nach dem Tod von Elmar Wepper: Bruder Fritz ist voller Trauer "Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste"

Rampenschau "Friends"-Erfinderin sah Matthew Perry kurz vor seinem Tod "in gutem Zustand" Todesursache weiter unbekannt. Es gibt Berichte, wonach der Schauspieler in seinem Whirlpool ertrank

Konkurrenz "Masked Singer" geht "Wetten, dass..?" aus dem Weg Show am 26. statt am 25. November

Switchlist "1917", "Die Kinder der Villa Emma" TV-Tipps für Allerheiligen "Michel aus Lönneberga", "Re: Skulpturen gegen Schleppnetze - Gegen illegalen Fang im Mittelmeer", "Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123", "Der Baum" und Radiotipps7

