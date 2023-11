Nach dem Angriff Israels auf ein Tunnelsystem unter einem Flüchtlingslager in Gaza gibt es viele Tote. Die WHO nennt die humanitäre Lage katastrophal. Bericht aus Jerusalem

Ein tiefer Krater zieht sich durch Jabalia, Menschen klettern darin herum, graben nach Verschütteten. Die Stadt im Norden des Gazastreifens gehört zu den am dichtesten besiedelten Gebieten in Gaza. Auf einer verbauten Fläche, die kleiner ist als der Schlosspark Schönbrunn in Wien, leben hier eng aneinandergedrängt 116.000 Menschen. Aus dem Lager ist längst eine Stadt geworden. Israels Armee hatte einen Teil des einstigen Flüchtlingscamps in den Abendstunden des Dienstags bombardiert, weil sie dort Hamas-Kämpfer identifiziert hatte. Mittwoch folgte ein neuer Angriff in der Nähe.

"Für unsere Erstversorger war es extrem schwer, an die Verwundeten heranzukommen", erzählt Nabal Farshak von der Rettungsorganisation Roter Halbmond in Gaza in einem Telefoninterview über den Dienstag. "Die Zerstörung war massiv, daher konnten unsere Rettungswägen nicht nah genug heranfahren, die Rettungskräfte mussten sich zu Fuß vorarbeiten."

"Das ist unvermeidbar"

Für die Spitäler in Gaza bedeutete der Schlag auf Jabalia "eine einzige Überforderung", sagt Farshak. "Binnen weniger Minuten wurden hunderte Patienten eingeliefert."

Die israelischen Streitkräfte erklärten, sie hätten in Jabalia "mehrere Dutzend Hamas-Terroristen" identifiziert, die sich in und unter einem mehrstöckigen Gebäude verbarrikadiert haben sollen. Das Gebäude habe sich in der Nähe einer Schule, einer Klinik und eines Regierungsgebäudes befunden.

Standard

Bei dem Luftangriff sei es gelungen, Ibrahim Biari zu töten. Biari sei als Kommandant "führend an Planung und Ausführung der Attacken vom 7. Oktober" beteiligt gewesen, sagt Armeesprecher Jonathan Conricus. Der Einsturz des Tunnelsystems unter dem Gebäude habe dazu geführt, dass auch mehrere Häuser in der Umgebung mitgerissen wurden. "Das ist unvermeidbar", sagt Conricus. Man gehe Berichten über tote Zivilisten nach.

Israel hatte die Bewohner im Norden des Gazastreifens schon vor mehr als zwei Wochen aufgefordert, sich in den Süden zu begeben, da der Norden massivem Beschuss aus der Luft unterliegen würde. Zwar sind viele Menschen dieser Aufforderung gefolgt, rund 300.000 Menschen sollen aber noch da sein.

"Viele können gar nicht weg", sagt Rettungssprecherin Farshak. "Selbst die, die das große Glück haben, ein Auto zu besitzen, können nicht fahren, weil es keinen Treibstoff gibt." Andere wiederum hätten Angst, sich auf den Weg zu machen, weil sie fürchten, unterwegs unter Beschuss zu geraten. Sie harren in einer der Schulen oder Krankenhäuser aus.

Allein im Al-Quds-Krankenhaus in Gaza-Stadt, das rund 500 Patienten versorgt, hätten sich rund 14.000 Menschen einquartiert, sagt Farshak. "Sie schlafen auf den Gängen." Die Lage sei katastrophal, das Spital extrem überlastet. Das Krankenhauspersonal teile sich die Ausstattung mit Patienten und Binnenflüchtlingen. "Man wartet vier bis fünf Stunden, um auf die Toilette zu gehen."

Palestinians search for casualties a day after Israeli strikes on houses in Jabalia refugee camp REUTERS/STRINGER

Auch jenen, die sich bereits in den Süden begeben haben, wird die akute Unterversorgung zur Qual. "Ich fühle mich dem Tod näher als dem Leben", sagt Walid (Name d. Red. bekannt, Anm.), ein Palästinenser aus Gaza-Stadt, der vor zwei Wochen nach Khan Younis im südlichen Teil des Gazastreifens geflüchtet ist. Der Mangel an Wasser sei "ein Albtraum", sagt er. "Das Einzige, was wir tun können, ist weniger essen, weniger trinken."

Was an Hilfsgütern in den Gazastreifen fließe, sei "nur ein Rinnsal angesichts des stark ansteigenden Bedarfs", erklärt der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf X. Er fordert "eine sofortige humanitäre Pause".

Israel schließt das kategorisch aus. Premier Benjamin Netanjahu sagte in einer Rede im Fernsehen, der Kampf gegen die Hamas sei ein Krieg "zwischen Zivilisation und Barbarei". Eine Waffenruhe wäre nichts anderes als "eine Kapitulation vor der Hamas".

Österreichern Ausreise erlaubt

Ein Durchbruch gelang aber in der Nacht auf Mittwoch: Erstmals durften Verwundete und Doppelstaatsbürger den Gazastreifen nach Ägypten verlassen. Über den Grenzübergang Rafah wurden zuerst mehr als achtzig verletzte Palästinenser in ägyptische Krankenhäuser verlagert. Dann wurde mit der Evakuierung von rund 500 Palästinensern mit ausländischem Pass begonnen. Insgesamt sollen sich derzeit bis zu 10.000 von ihnen in Gaza befinden. Unter dem ersten Schub an evakuierten Ausländern sollten auch einige Österreicher und Österreicherinnen sein, großteils Personen mit Doppelstaatsbürgerschaft. Am Ende reisen 31 Menschen mit österreichischen Pass am Mittwoch aus, wie das Außenministerium am Abend mitteilte.

Den internationalen Organisationen macht nicht nur die Unterversorgung in Gaza Sorge, sondern auch die hohe Zahl der Getöteten. Die Zahl der zivilen Opfer in Gaza sei "erschreckend", sagt Ghebreyesus. Laut palästinensischen Angaben, die von der Uno übernommen werden, sind seit Beginn des Krieges mehr als 8500 Menschen getötet worden, darunter 3450 Kinder. Über die Hälfte der Menschen im Gazastreifen sind unter 18 Jahre.

Die Nummer der in Gaza getöteten Kinder im Verlauf von drei Wochen ist damit höher als die Zahl der Kinder, die in einem ganzen Jahr weltweit in bewaffneten Konflikten getötet wurden, berichtet die Organisation Save The Children, die sich auf Zahlen von über zwanzig bewaffneten Eskalationen stützt.

Walid, der in Khan Younis ausharrt, leidet zwar unter dem Mangel an Essen, Trinkwasser und Hygiene. Am schlimmsten sei aber die Ungewissheit. "Wann und wie wird das enden", fragt er, "und wo sollen wir dann leben?" (Maria Sterkl aus Jerusalem, 1.11.2023)