Hinter verschlossenen Türen bekamen am Mittwoch die Abgeordneten der Knesset das fast eine Dreiviertelstunde lange Video zu sehen, welches das Ausmaß des barbarischen Massakers zeigt, das die Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Südisrael angerichtet haben. Die Aufnahmen stammen aus Überwachungskameras, Bodycams, die bei getöteten Terroristen gefunden wurden, Autokameras und Mobiltelefonen.

Die jemenitischen Huthi-Milizen haben zuletzt auch Raketen auf Israel abgefeuert. Sie werden vom Iran massiv unterstützt. EPA/HOUTHIS MEDIA CENTER / HANDO

Die Videos dokumentieren unter anderem die Ermordung von Kindern und die Köpfung mehrerer Opfer der Islamisten. Sie wurden zuvor bereits ausländischen Journalisten gezeigt – dies soll der Tatsache entgegenwirken, dass die Massaker in der internationalen Wahrnehmung ausgeblendet werden. Dieses Phänomen ähnelt Israels Regierung zufolge der Holocaust-Leugnung.

Bei einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara drohte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian erneut mit einer Ausweitung des Konflikts. Die Rede war von deutlichen Anzeichen, dass "andere bewaffnete Elemente in der Region in den Konflikt eingreifen könnten, wenn sich die Bedingungen nicht ändern". Teheran unterstützt nicht nur die islamistische Terrororganisation Hamas, sondern auch die schiitische Terrormiliz Hisbollah im Libanon, die Huthi-Rebellen im Jemen sowie schiitische Paramilitärs in Irak und Syrien. In Syrien betreibt der Iran fast hundert Militärbasen.

Huthi-Angriffe aus Jemen

Diese Stellvertreterorganisationen Teherans schalteten sich nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel bereits in verschiedener Weise in den Konflikt ein. Die Hisbollah greift regelmäßig den Norden Israels an, und aus dem Jemen werden immer wieder Drohnen und Raketen auf die Region um die Stadt Eilat abgefeuert. Israel setzt deshalb Korvetten der Sa’ar-6-Klasse im Golf von Eilat ein, um die Geschoße abzufangen.

US-Außenminister Antony Blinken sprach sich vor einer Nahost-Reise für die Unterstützung Israels und für gleichzeitige Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus. Die Hilfe für die Palästinenser dort zu streichen, wie Mitglieder des US-Kongresses forderten, wäre ein schwerer Fehler, so Blinken. Die USA müssten nicht zwischen der Verteidigung Israels und der Unterstützung palästinensischer Zivilisten entscheiden. "Wir können und müssen beides tun", erklärte Blinken, der sich auch für eine Zweistaatenlösung aussprach. (Michael Vosatka, 1.11.2023)