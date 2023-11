Die verhandelnden Parteien liegen weit auseinander: Arbeitnehmer wollen plus 11,6 Prozent Gehalt, Arbeitgeber bieten 2,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 1.050 Euro

Die Chefverhandler auf Gewerkschaftsseite Reinhold Binder und Karl Dürtscher Anfang Oktober. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Donnerstagmittag startet die vierte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie. Bisher gehen die Vorstellungen noch sehr weit auseinander, bei der dritten Gesprächsrunde hatten sich die Sozialpartner schon nach ein paar Stunden nichts mehr zu sagen. Was folgte waren Betriebsversammlungen in der Metallindustrie, diese könnten bei einer Nichteinigung in Warnstreiks übergehen, die entsprechende Beschlüsse der Gewerkschaften liegen vor.

In der Metallindustrie liegt die Forderung nach 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt am Tisch, die Arbeitgeber bieten 2,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 1.050 Euro an. Von Einmalzahlungen halten aber die Gewerkschaften wenig, wie Pro-Ge-Chefverhandler Reinhold Binder vergangene Woche vor Arbeitnehmern bei einer Betriebsversammlung klar machte. "Mit die Einmalzahlungen können's scheißen gehen", meinte Binder. Der Ton hatte sich zuletzt deutlich verschärft, vor der dritten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber beklagt, dass sie anonyme Drohungen erhalten würden. (APA, red, 2.11.2023)