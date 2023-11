In ganz Italien werden in den nächsten Tagen heftige Niederschläge erwartet. EPA/MASSIMO PERCOSSI

Rom – Wegen schweren Niederschlägen bleiben die Schulen in einem Großteil von Kärntens italienischer Nachbarregion Friaul Julisch Venetien am Donnerstag und Freitag geschlossen. Die Maßnahme betreffe die Provinzen Udine, Pordenone und Görz, teilten die Behörden mit. Auch städtische Parks blieben geschlossen, der öffentliche Nahverkehr werde unterbrochen und alle Sportveranstaltungen würden ab 12.00 Uhr ausgesetzt, teilte der Präsident Friauls Massimiliano Fedriga mit.

Erwartet werden erhebliche Niederschläge in jenen Gebieten, die bereits in letzter Zeit von starken Regenfällen betroffen waren. Erdrutsche, umstürzende Bäume und Überschwemmungen, da Bäche und Flüsse über die Ufer treten könnten, seien möglich, warnte Fedriga in den Sozialen Medien am Donnerstag.

"Angesichts der Wetterprognosen, die auf eine erhebliche Gefährdung hindeuten, und in Anbetracht der Bewältigung ähnlicher Situationen in der Vergangenheit müssen wir versuchen, uns so wenig wie möglich zu bewegen: Daher die Entscheidung, die Schulen zu schließen und den öffentlichen Nahverkehr so weit wie möglich einzuschränken. Dies sind notwendige Vorsichtsmaßnahmen", so Fedriga.

Heftige Niederschläge in ganz Italien

Italien wird seit Tagen von einer Schlechtwetter-Front heimgesucht. Besonders betroffen war bisher die Gegend rund um die Metropole Mailand. Der Fluss Seveso trat am Dienstag infolge der großen Wassermassen über die Ufer und überschwemmte die nördlich vom Zentrum gelegenen Viertel Isola und Niguarda.

An dem bei Touristen beliebten Comer See wurde ein mobiler Hochwasserschutz errichtet, um die Stadt zu schützen. Die Gemeinde Venedig musste dass mobile Dammsystem Mose aktivieren, um eine Überschwemmung des Stadtkerns zu vermeiden. In ganz Italien werden in den nächsten Tagen heftige Niederschläge erwartet. (APA, 2.11.2023)