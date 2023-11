350 zusätzliche Studienplätze mit Fokus auf Technik und Informatik sind ausgeschrieben. Über den künftigen Namen der Fachhochschulen will Minister Polaschek auch mit den Unis reden

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) sieht den Ausbau des FH-Sektors finanziell abgesichert. IMAGO/michael indra

Rund einen Monat haben die österreichischen Fachhochschulen (FH) Zeit, um sich zusätzliche Studienplätze für den Herbst 2024 zu sichern. Insgesamt 350 Plätze mehr soll es ab dem Studienjahr 2024/2025 geben, bis Ende November können sich die FHs beim Bildungsministerium darum bewerben. Die Erhöhung ist Teil des längerfristigen Plans zum Ausbau des FH-Sektors, wie Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Donnerstag sagte. Insgesamt sind für den Zeitraum von 2023 bis 2026 1.000 neue Plätze vorgesehen. Durch die klare Ausrichtung ihrer Studien auf den Arbeitsmarkt seien die FHs in Zeiten des Fachkräftemangels besonders gefragt, erklärte Polaschek.

Die aktuell ausgeschriebenen 350 neuen bundesfinanzierten Plätze sind – wie schon jene im Vorjahr – auf Studien im Bereich von Technik, Informatik und Ingenieurwissenschaften zugeschnitten. Die Kriterien sind allerdings etwas breiter gefasst: Auch interdisziplinäre Studien zur Bewältigung der ökologischen und digitalen Transformation sind gewünscht, sofern sie zumindest einen Technikanteil von einem Viertel im Lehrplan haben. Diesmal können laut Ausschreibung zudem neue Studiengänge von den FHs eingereicht werden, wenn sie die Anforderungen erfüllen.

Zeit der Erhöhung

Polaschek zeigte sich auch über die Erhöhung des FH-Budgets im kommenden Jahr erfreut: Die Fördersätze pro Studienplatz werden um zehn Prozent erhöht, und der Bund zahlt den FHs insgesamt um rund 96 Millionen Euro mehr, sodass sie eine Gesamtsumme von 480 Millionen Euro erhalten. Die FHs haben allerdings bereits vor einigen Wochen kritisiert, dass die Erhöhung bei den Fördersätzen erst ab dem Herbst 2024 – also mit Beginn des Studienjahres – schlagend wird. Die inflationsbedingt stark steigenden Kosten müssten die FHs aber schon viele Monate davor stemmen – die Fachhochschulkonferenz fordert daher, dass die Budgeterhöhung zeitlich vorgezogen wird. Auf STANDARD-Nachfrage sagte der Bildungsminister am Donnerstag dazu, dass er dieses Thema im Austausch mit der FH-Konferenz ansprechen werde – konkreter wurde er nicht.

Unklar ist auch noch, ob die Regierung den Wunsch der FHs nach einer Namensänderung einlösen wird. Die Fachhochschulen wollen ja in Zukunft lieber "Hochschulen für Angewandte Wissenschaft" heißen, auf Englisch: "Universities of Applied Sciences". Polaschek sagte, er sei für den Vorschlag prinzipiell offen, er wolle neben den FHs aber auch die Unis in die Diskussion einbeziehen.

Eine klare Absage erteilte der Minister anderen Ambitionen der FHs, die gerne alleine Doktoratsstudien anbieten würden. Das sogenannte "kooperative Doktorat" mit Beteiligung von Unis und FHs sei ausreichend. Er sehe "keinen Grund", eine Ausweitung des Promotionsrechts auf Fachhochschulen zu veranlassen, erklärte Polaschek. (Theo Anders, 2.11.2023)