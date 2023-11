US-Unterhaltungskonzern übernimmt von Comcast und kann Hulu in eigenes Angebot Disney+ integrieren

Burbank (Kalifornien) - Walt Disney übernimmt von Comcast die verbliebenen 33 Prozent an Hulu. Damit erhält der US-Unterhaltungskonzern nicht nur die vollständige Kontrolle über den Streaming-Dienst, sondern kann ihn auch in sein eigenes Angebot Disney+ integrieren. Den Angaben vom Mittwochabend zufolge erwartet Disney, dem Comcast-Mutterkonzern NBC Universal (NBCU) bis zum 01. Dezember etwa 8,6 Milliarden Dollar zu zahlen.

Disney hat jetzt die volle Kontrolle über den Streamingdienst Hulu. AP/Jenny Kane

Der genaue Wert der Hulu-Anteile zum Stichtag am 30. September 2023 werde noch bestimmt. Hulu hat früheren Angaben zufolge 28 Millionen zahlende Abonnenten, Disney+ 146,1 Millionen.

Disney hatte sich im Zuge seiner 71 Milliarden Dollar teuren Übernahme der Film- und Fernsehsparten von 21st Century Fox eine Mehrheit an Hulu gesichert. Das Geschäft verschaffte dem Studio mit der Maus einen Wettbewerbsvorteil im erbitterten Konkurrenzkampf mit anderen Streaming-Anbietern wie Netflix. NBCU stimmte 2019 dem Verkauf seines Hulu-Anteils an Disney zu. Damals war vereinbart worden, dass entweder NBCU oder Disney das Geschäft frühestens am 01. November 2023 einleiten konnte. (APA, Reuters, 2.11.2023)