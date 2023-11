Am 11. und 12. November zeigt die Veranstaltung Neues zum Thema Fotografieren und Reisen in der Eventpyramide Vösendorf

Die Photo + Adventure gilt als die größte Fotomesse und die einzige Spezialmesse für individuelles Reisen, Naturerlebnisse sowie Film und Video. In Summe warten mehr als 100 Programmpunkte auf die Besucherinnen und Besucher. So bieten Branchenspezialistinnen und -spezialisten vor Ort persönliche Beratung in Form von Vorträgen und Workshops an. Ein Rahmenprogramm zu individuellen Erlebnisreisen rundet den Event ab. Einen kleinen Vorgeschmack bietet diese Ansichtssache.

Real oder Fake? Kreativ oder das Ende der Fotografie? Künstliche Intelligenz hat auch in der Fotografie Einzug gehalten und wird sie nachhaltig verändern. Ein Thema, das auch auf der Messe diskutiert werden wird. Armin Amano

Hier ist garantiert alles echt, wenn auch "eXtreme": Beim gleichnamigen Workshop geht's um Bodypainting. Der menschliche Körper verwandelt sich in echte Kunstwerke. Andreas Buebl

Gar nicht auf den Hund gekommen – im Seminar "Kreative Hundefotografie" entstehen Hundebilder, die nicht nur in Social Media glänzen sollen. Ria Putzker

Small Worlds – der Zauber der kleinen Welten: Perdita Petzl und Henrik Spranz tauchen in diesem Seminar fotografisch in die zauberhaften "Small Worlds" ein und halten Insekten, Pflanzen und Pilze in beeindruckenden Bildern fest. Henrik Spranz

Eines der Trendthemen des Jahres ist die Schaffung von Safe Spaces in der Fotografie zur Schaffung sicherer Räume, um alle Momente im Shooting mit Respekt und Sensibilität festhalten zu können (Fachvortrag). Jolly Schwarz

Eine Ikone der Fotografie in Österreich ist Franz Hubmann (1914–2007). Seiner Arbeit ist erstmals bei der Photo + Adventure eine Fotoausstellung gewidmet. Weitere sechs Fotoausstellungen ergänzen diesen Programmteil. Franz Hubmann / brandstaetter images / picturedesk.com

Familienabenteuer im Hohen Norden: Carrie und Mäx Morawetz schildern das Abenteuer des Reisens mit Kindern und bringen eindrückliche Landschaftsimpressionen aus dem Hohen Norden mit. Im Licht der Klimaerwärmung wohl die Trenddestination der Zukunft (Reisevortrag). Markus Morawetz

Einer der größten Fotowettbewerbe der Welt bringt naturgemäß "haufenweise gute Bilder". Dennoch stechen einige immer wieder hervor, so wie das Siegerbild "Gewimmel" des Vorarlbergers Michael Kemter (erster Platz in der Kategorie Architektur und Technik bei den Cewe Foto Awards) – zu sehen in der Fotoausstellung im Wintergarten der Eventpyramide. Cewe Photo Award 2023/Michael Kemter

Botswana und Sambia sind Traumziele für Naturfotografen mit einer unglaublich reichen Tier- und Pflanzenwelt. Während das Unesco-Weltnaturerbe Okavango-Delta völlig zu Recht einen fast schon legendären Ruf als Safariparadies genießt, gehört der einsame Süden Botswanas noch zu den Safari-Geheimtipps (Reisevortrag). Sandra Petrowitz

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Das ist das Grundkonzept des "Storytelling in der Reisefotografie" im Fachvortrag von Armin Moesinger. Armin Moesinger

Storm-Chasing und Wetterfotografie zählen zu den Genres, in denen die Bilderzeugung genauso aufregend sein kann wie die Betrachtung des Ergebnisses. Bastian Werner ist ein Meister in beiden Kategorien: den richtigen Wetteraugenblick zu erwischen und mit seinen Bildern Gänsehautmomente zu erzeugen (Fachvortrag). (red, 2.11.2023) Bastian Werner