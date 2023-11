Minderjährige werden in Salzburg rechtlich informiert und psychosozial begleitet. Damit setzen Kinderanwaltschaft und Diakonie eine Forderung der Kindeswohlkommission um

Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts in Asylverfahren von Kindern sind zuletzt von der Kinderwohlkommission kritisiert worden. In Salzburg bekommen Minderjährige nun einen Verfahrensbeistand. APA/HELMUT FOHRINGER

Wenn Kindern, die sich teilweise seit Jahren in Österreich aufhalten, abgeschoben werden sollen, sorgt das immer wieder für Aufregung. Oft sind es Teile der Zivilgesellschaft, Mitschüler oder deren Eltern, die die Fälle an die Öffentlichkeit bringen und dagegen protestieren, dass gut integrierte Kinder das Land verlassen müssen.

Damit Kinder, die mit ihren Familien geflüchtet sind, künftig eine Stimme in dem für sie oft schwer durchschaubaren und belastenden Asylverfahren erhalten, läuft in Salzburg nun das Pilotprojekt des Verfahrensbeistands an. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) Salzburg und die Diakonie begleiten künftig Kinder und Jugendliche und bieten ihnen sowohl psychosozialen als auch rechtlichen Beistand im Asylverfahren.

Kindeswohl nicht geprüft

Erst Anfang der Woche demonstrierten die Mitschüler des 16-jährigen Jaba, dem nach einer geheilten Leukämieerkrankung nun die Abschiebung nach Georgien droht, vor dem Innenministerium. Die ehemalige Leiterin der Kindeswohlkommission und frühere Höchstrichterin Irmgard Griss kritisierte erneut, dass das Kindeswohl bei der Entscheidung nicht ausreichend geprüft worden sei. Die Entscheidung sei nicht nur menschenunwürdig, sondern auch verfassungsrechtlich falsch. "In einem Rechtsstaat wie Österreich darf das nicht passieren", betonte Griss bei der Kundgebung.

Auch der Fall Tina hat nach der Überprüfung der Höchstgerichte gezeigt, dass das Kindeswohl nicht ausreichend berücksichtigt worden ist. Die Abschiebung wurde als rechtswidrig aufgehoben. Die daraufhin vom Justizministerium beauftragte Kindeswohlkommission stellte im Frühjahr 2021 in ihrem Bericht fest, dass der Verpflichtung, geflüchteten Kindern besondere Schutz- und Beistandsrechte zu normieren, nicht ausreichend nachgekommen werde. Die Kommission hat empfohlen, dass Kinder Zugang zu kindgerechter Information und psychosozialer Unterstützung erhalten sollen, wie es auch für Kinder in Familienrechts- oder Strafverfahren durch einen Kinderbeistand oder eine Prozessbegleitung der Fall ist.

"Dieser Empfehlung kommen wir nun mit dem Pilotprojekt Verfahrensbeistand nach", sagt Salzburgs Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen bis zu 15 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren im Asylverfahren begleitet werden. Die rechtliche Beratung der Betroffenen übernimmt die Diakonie, die psychosoziale Begleitung zwei Kija-Sozialarbeiterinnen. Ein erster Jugendlicher nimmt das Angebot bereits in Anspruch, nachdem es im vom Roten Kreuz betreuten Flüchtlingsquartier im Flussbauhof in der Stadt Salzburg vorgestellt worden ist.

Rechtsanspruch als Ziel

Ziel sei es, dass ab dem kommenden Jahr auch andere Bundesländer mitziehen und den Verfahrensbeistand anbieten, sagt die Kinder- und Jugendanwältin. In Salzburg werde das Projekt jedenfalls wissenschaftliche begleitet und evaluiert, wie sich der Beistand auf das Verfahren und das Wohlbefinden der Kinder ausgewirkt habe. Langfristig sollten Kinder einen gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf Beistand und Gehör im Asylverfahren erhalten, sagt Holz-Dahrenstaedt.

Eine Analyse der Refugee Law Clinic aller Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts seit dem Bericht der Kindeswohlkommission hat im Jahr 2022 ergeben, dass in zwei Dritteln der untersuchten Fälle keine Verfahrensbeteiligung der Kinder gegeben war. "Ein Kind ist keine Aktenzahl sondern ein Kind mit eigenen Bedürfnissen und Rechten", betont Holz-Dahrenstaedt. Sie müssten verstehen, was im Asylverfahren laufe, auf ihre Fragen Antworten bekommen und auch gefragt werden, was sie vorbringen wollen.

Kinder würden im Asylverfahren oft übersehen und nur als Randfigur betrachtet werden, ergänzt Verena Roschger vom Diakonie-Flüchtlingsdienst. "Mit dem Verfahrensbeistands im Asylverfahren wollen wir sicherstellen, dass Kinder aktiv am Verfahren teilnehmen und entsprechend berücksichtigt werden." (Stefanie Ruep, 2.11.2023)