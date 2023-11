Die Münchner schieden am Mittwoch gegen Drittligist Saarbrücken aus. Die Kaderzusammenstellung wird diskutiert. Thomas Müller entschuldigte sich bei den Fans

Ein enttäuschter Thomas Müller. EPA/RONALD WITTEK

Es rumort beim FC Bayern. Die Münchner schieden am Mittwochabend in der zweiten deutschen Cup-Runde sensationell gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus. Nach der 1:2-Auswärtsniederlage ist damit bereits Anfang November eine Titelchance futsch. Das ist für die Ansprüche des Serienmeisters ein herber Rückschlag. Ausgerechnet vor dem Bundesliga-Schlager am Samstag bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr, live auf Sky).

Tuchel: "Es gibt vielleicht 100 Erklärungen oder keine"

"Es gibt vielleicht 100 Erklärungen oder keine. Es fühlt sich komisch an", sagte FCB-Trainer Thomas Tuchel. "Wir sind heute auf der falschen Seite der Pokalsensationen." Laut dem Coach war man nicht überheblich aufgetreten und hatte den Drittligisten nicht auf die leichte Schulter genommen. Er räumte aber ein, dass man besonders in der ersten Halbzeit Probleme hatte, sich "an die aggressive Spielweise anzupassen". Sportdirektor Christoph Freund sagte: "Das müssen wir uns selber zuschreiben, das ist natürlich richtig, richtig bitter und eine riesengroße Enttäuschung." Er bemängelte vor allem die besonders schwache erste Spielhälfte "ohne Aggressivität und Mumm".

Nach Thomas Müllers Führungstreffer (16.) hatte Patrick Sontheimer (45.+1) für den Außenseiter ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit konnten die Bayern mehr Druck ausüben – das Tor machten aber die Hausherren: Marcel Gaus traf in der Nachspielzeit (90.+6) zum vielumjubelten 2:1-Siegestreffer. Die Münchner hatten praktisch keine Zeit mehr für den Gegenschlag. Aus Saarbrücken-Sicht gut so: Eine Verlängerung hätte man nicht mehr geschafft, sagte Trainer Rüdiger Ziehl.

Tuchel muss sich indes rechtfertigen. Warum wechselte er Starstürmer Harry Kane nicht ein? "Es war nur noch ein letzter Wechsel. Ich wollte bis zur Verlängerung dann warten, falls es eine Verlängerung gibt", sagte der 50-Jährige. "Ich musste auch erst mal abfragen, ob alle durchspielen können, denn das hätte bedeutet, dass wir nicht mehr wechseln können", sagte Tuchel, der zuvor bereits Konrad Laimer (24.) und in einem Dreifachwechsel Kingsley Coman, Serge Gnabry und Jamal Musiala (60.) eingewechselt hatte.

Personalsorgen

Laimer kam für Abwehrchef Matthijs de Ligt, der nach einer Grätsche verletzt ausfiel. Laut "Bild" hat sich der Niederländer eine Innenbandverletzung zugezogen, der Kapselapparat im rechten Knie soll beschädigt sein. Ihm drohen demnach vier bis sechs Wochen Pause.

Die Personallage ist angespannt. Für de Ligt musste Joshua Kimmich in die Innenverteidigung rücken. "Er war der einzige verbliebene Spieler, der schon mal Innenverteidiger gespielt hatte", sagte Tuchel. Zuvor hatten bereits Bouna Sarr als Rechtsverteidiger und Frans Krätzig, zuletzt Linksverteidiger, als Achter begonnen. Krätzig ließ sich vor dem ersten Gegentor vom aggressiv spielenden Außenseiter überrumpeln. Kim Min-jae hätte den bedrängten Youngster aber wohl erst gar nicht anspielen sollen. Hat Tuchel zu stark rotiert, oder ist der Kader zu dünn aufgestellt?, fragt die "SZ".

Ob die zuletzt fehlenden Dayot Upamecano, Noussair Mazraoui, Raphael Guerreiro und Leon Goretzka gegen Dortmund zurückkehren, ist noch offen. Kimmich fehlt gesperrt.

Außendarstellung

Auch in der Außendarstellung gab der Klub zuletzt keine gute Figur ab. Erst ließ man Jerome Boateng mittrainieren. Der 35-Jährige steht vor einem neuen Strafprozess in Bayern, weil ihm vorgeworfen wird, im Sommer 2018 seine damalige Lebensgefährtin und Mutter seiner Kinder im Urlaub angegriffen zu haben. Ein Urteil gegen Boateng war zuletzt aufgehoben worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sportdirektor Freund bezeichnete die Causa als "private Geschichte", was ihm wiederum Kritik von Fans und dem Weißen Ring einbrachte. "Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, sondern ein massives gesellschaftliches Problem", sagte die Opfervertretung. Bayern sah letztlich von einer Rückholung ab.

Der 1. FC Saarbrücken bejubelte die Cup-Sensation. IMAGO/Fussball-News Saarland/Fabian Kleer

Rechtsverteidiger Mazraoui hat zuletzt in sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel der Sieg gewünscht wird. Erneut stand der Verein in der Kritik. Er bat den Marokkaner zum Rapport. "Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Mazraoui durfte im Kader bleiben.

Müller entschuldigt sich bei Fans

Am Mittwoch wurden dann auch noch die eigenen Anhänger verärgert. Nach der 1:2-Pleite hatten sich neben Offensiv-Oldie Müller nur Leroy Sane, Mathys Tel, Sarr, Kimmich, Krätzig und zwei Nachwuchsspieler bei den mitgereisten Fans für die Unterstützung bedankt. Die anderen wie Manuel Neuer, Musiala oder Gnabry gingen sofort in die Kabine.

Müller sagte zu Sky: "Im Fußball kann man auch mal ein Spiel verlieren. Aber, und da muss ich den Fans recht geben, es geht nicht, dass nur drei, vier Spieler am Ende von sich aus verstehen, den Support zu respektieren. Die Jungs fahren hunderte Kilometer unter der Woche zum Auswärtsspiel, unterstützen uns. Da ist es das Mindeste, dass man versteht, etwas zurückzugeben. Da geht es nicht darum, hundertmal zu applaudieren oder irgendwelche Lieder zu singen. Es geht darum, den Respekt zu zeigen." Der 34-Jährige entschuldigte sich "für das Teamverhalten nach dem Match" via Instagram bei den Fans.

Müller sagte auch: "Wenn du vier Jahre in Folge so früh aus dem Pokal fliegst, sollte niemand dem Trainer oder dem Vorstand die Schuld geben, sondern da sollte sich die Mannschaft mal hinterfragen." Das Cup-Aus sei ein "brutaler Schlag". In den vergangenen vier Jahren schied Bayern dreimal in der zweiten Runde aus.

Sammer ortet Hierarchieprobleme

Der Ex-Sportvorstand der Münchner, Matthias Sammer, monierte im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" wiederum Hierarchieprobleme. "Denn welche Leader benennt Bayern jetzt selbst? Neuer war lange verletzt, Thomas Müller spielt nicht mehr diese Rolle. Der beste Leader ist eigentlich der, der zuletzt auch öffentlich infrage gestellt wurde: Matthijs de Ligt. Davor Joshua Kimmich, der im Moment aber auch nicht der Stärkste ist und ein, zwei Leute an der Seite braucht. Und davor Harry Kane – dann hast du eine Achse. Aber wenn du sie so nicht öffentlich benennst, hat das eine Wirkung, die man auch sieht: Die Ergebnisse sind gut (der Podcast erschien vor dem Cup-Aus, Anm.), aber irgendwas wirkt noch nicht so stabil – wenn du kein klares Innenleben hast, ist das aber auch schwierig."

Sammer deutete auch an, dass Oliver Kahn als CEO und Hasan Salihamidžić als Sportdirektor den falschen Job hatten. Beide mussten nach der enttäuschenden vergangenen Saison gehen. Sie hatten völlig überraschend Trainer Julian Nagelsmann mitten in der Saison entlassen und Tuchel geholt.

Am Samstag hat der FC Bayern die Chance, die passende Antwort zu geben. Die Münchner (23 Punkte) liegen aktuell als Zweiter zwei Punkte hinter Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen (25). Dortmund ist Vierter, hat aber seit dem 10. November 2018 (3:2) nicht mehr gegen den Rivalen gewonnen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: "Es ist mal wieder Zeit."

Der "Spiegel" fragt indes bereits: "Wird es jetzt eng für Thomas Tuchel?" Der Trainer selbst sagte: "Wir müssen eine Lösung finden, um gegen Dortmund bestehen zu können." Gegenseitige Schuldzuweisungen seien unangebracht. "Wir haben in der Kabine bereits gesagt, es ist kein Zeitpunkt, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, kein Zeitpunkt, alles infrage zu stellen." (Andreas Gstaltmeyr, APA, sid, 2.11.2023)