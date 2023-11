Die beliebte Ausstellung "World Press Photo" mit den weltweit besten Pressefotos gastiert derzeit in Budapest. Personen unter 18 Jahren dürfen sie allerdings nicht besuchen – auch nicht mit Zustimmung ihrer Eltern. Laut Medienberichten beschloss die rechtspopulistische ungarische Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán ein Verbot, nachdem sie festgestellt hatte, dass einige der Fotos gegen ein umstrittenes Gesetz zur Einschränkung von LGBTIQ-Inhalten verstoßen.

Hannah Reyes Morales fotografierte eine Gemeinschaft älterer LGBTIQ-Menschen auf den Philippinen. Die ungarische Regierung hat etwas dagegen. World Press Photo/Hannah Reyes Morales für die "New York Times"

Die Fotos der philippinischen Fotojournalistin Hannah Reyes Morales dokumentieren eine Gemeinschaft älterer LGBTIQ-Personen auf den Philippinen, die ein gemeinsames Haus, genannt "Home for the Golden Gays", bewohnen. Sie unterstützen einander im Alter, Hannah Reyes hat sie porträtiert. Laut "Spiegel" hat sich eine rechtsextreme ungarische Abgeordnete beim Kulturministerium beschwert. Dem Gesetz zufolge – es wird als "Kinderschutzgesetz" verkauft – dürfen Kinder und Jugendliche keine Inhalte sehen, die Homosexualität zeigen.

Joumana El Zein Khoury, die Exekutivdirektorin von World Press Photo, kritisierte, dass es besorgniserregend sei, dass eine "so positive, so inklusive" Fotoreihe zu einem Verbot des Besuchs der Ausstellung führe. Es sei das erste Mal, dass eine der Fotoausstellungen in Europa zensiert worden sei. (red, 2.11.2023)