Die AUA befördert so viele Passagiere wie vor der Krise und fliegt wieder in der Gewinnzone. Die Gewerkschaft gratuliert und sieht Spielraum für Gehaltserhöhungen

AUA-Chefin Annette Mann sieht Grund zur Freude. Die hohe Inflation und die insgesamt trübe Wirtschaftslage hält die Menschen nicht vom Reisen ab, ganz im Gegenteil. Im dritten Quartal, also in den Sommermonaten, flogen 4,46 Millionen Passagiere mit der Airline. Vor der Krise 2019 waren es mit 4,47 nur minimal mehr. Das und höhere Ticketpreise wirken sich auf die wirtschaftlichen Kennzahlen der Lufthansa-Tochter aus: Der Umsatz legte gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 741 Millionen Euro zu. Der operative Gewinn (Ebit) stieg um 19 Prozent auf 128 Millionen Euro. Mann führt das auch darauf zurück, dass die AUA ihre Hausaufgaben gemacht habe. Denn die Ergebnisse habe man trotz der hohen Inflation und höherer Kosten unter anderem beim Treibstoff eingeflogen.

Gewinnsprung bei der Mutter

Auch die AUA-Mutter Lufthansa berichtet von Rekordumsätzen und einem Gewinnsprung. Von Juli bis September legte das bereinigte Betriebsergebnis um 31 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zu, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Kranich-Airline erzielte damit das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte. Der Sommer insgesamt, also das zweite und dritte Quartal, war der profitabelste jemals. Der Umsatz erreichte mit 10,3 Milliarden Euro ein Rekordhoch. Was die Töchter betrifft, so verwies Vorstandschef Carsten Spohr darauf, dass alle Airlines der Gruppe – neben Lufthansa und Eurowings in Deutschland und der AUA in Österreich gehören Swiss und Brussels Airlines dazu – zweistellige Margen geschafft hätten. Während bei der AUA die Preissteigerungen bei den Tickets nicht in Zahlen gefasst wurden, hieß es bei der Lufthansa, dass die Durchschnittserlöse 25 Prozent über dem Niveau von 2019 lagen.

AUA-Chefin Annette Mann sieht Grund zur Freude. APA/TOBIAS STEINMAURER

AUA-Vorstandsmitglied Francesco Sciortino verwies in Schwechat darauf, dass das erhöhte Passagieraufkommen mit einer kleineren Flotte von 65 Flugzeugen zu bewerkstelligen war. Vor der Krise hatte die AUA um 16 Maschinen mehr im Fuhrpark. Im Zuge der Corona-Krise wurde die Flotte von 80 auf 60 Flugzeuge geschrumpft, im Vorjahr wurden vier neue Airbus Neo in Betrieb genommen. Auch die Mitarbeiterzahl ist nach dem Schrumpfkurs in Corona-Zeiten wieder auf gut 6.000 Beschäftigte gestiegen. Für die ersten neun Monate weist die Lufthansatochter gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 32 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro aus. Das Betriebsergebnis drehte von minus zwei Millionen Euro in den ersten drei Quartalen 2022 auf nunmehr 143 Millionen.

Zahl der Destinationen stabil

Rund 120 Destinationen werden derzeit angeflogen sagt Finanzvorstand Michael Trestl. Zu der kürzlich neu aufgenommen Strecke Wien–Sevilla kommen im Dezember neue Verbindungen nach Rovaniemi und Kittilä in Finnland dazu. Bei Geschäftsreisen liege man allerdings noch unter dem Vorkrisenniveau.

AUA-Chefin Annette Mann verweist auf die aus ihrer Sicht speziellen Herausforderungen am Standort Wien. Dazu gehöre die überdurchschnittlich hohe Inflation in Österreich, die über Indexierung und Lohnabschlüsse nicht nur heuer, sondern auch im nächsten Jahr auf die Kosten durchschlage. Jeder Prozentpunkt Inflation, der in Österreich höher liege als im Euroraum, koste die AUA 25 Millionen Euro, sagt Mann. Inwieweit sich dies auf die Flugticketpreise im kommenden Jahr auswirken werde, könne man nicht beziffern, so das AUA-Management. Man rechne aber weiterhin mit konstanten Preisanpassungen.

Das Management lobt auch die Pünktlichkeit. Diesbezüglich habe man sich verbessert. APA/ROBERT JAEGER

Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, gratulierte der AUA zum Ergebnis: "Damit sollte guten Gehaltserhöhungen nichts mehr im Wege stehen", lässt er in einer Aussendung der Gewerkschaft in Anbetracht der anstehenden Gehaltsverhandlungen für das Bordpersonal wissen. Schließlich seien es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, "die mit ihrem großen Einsatz das Unternehmen durch die Krise zurück auf Erfolgskurs gebracht haben". Nicht nachvollziehen kann Liebhart die Aussage Manns, dass die hohe Inflation die AUA belaste: "Schließlich wurden die Ticketpreise immer deutlich über der Inflation angehoben. Die verteuerten Tickets wurden dennoch entsprechend gekauft, und man befindet sich wieder auf Vorkrisenniveau", so Liebhart.

Inflation und Klimavorgaben

Sorgen machen Mann aber auch die "Alleingänge Europas in Klimafragen". Diese würden auch das Drehkreuz Wien gegenüber Nicht-EU-Hubs ab 2025 weiter benachteiligen, sagt die AUA-Chefin. So müssten europäische Airlines schrittweise mehr CO2-armen und teureren Treibstoff tanken, damit würden Flüge etwa über Wien teurer werden. "Dem Klima ist damit nicht gedient, denn die Passagiere fliegen dann zum Beispiel, wenn sie von Barcelona nach Bangkok fliegen, eben nicht mehr über Wien, sondern über Dubai." (Regina Bruckner, 2.11.2023)