Das Tier verkroch sich im Spülkasten und in den Rohren. Tierschutz Austria

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatten Mitarbeiter der Organisation Tierschutz Austria, als sie vergangene Woche in ein Hotel im 22. Wiener Gemeindebezirk gerufen wurden. Dort hatte sich eine Schlange ins WC verirrt. "Als wir ankamen und zunächst nur den Schwanz der Schlange erblickten, waren wir uns nicht sicher, ob es sich bei dem Tier um eine giftige Art handelt. Die Aktion gestaltete sich zudem nicht einfach, da die Schlange mehrmals in den Spülkasten und in den Rohren verschwand", berichtet Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Bei dem geborgenen Tier handelt es sich jedoch um eine Königsnatter, die ungiftig und in Nordamerika heimisch ist. "Diese Schlangenart ist nicht in Österreich beheimatet, weshalb wir stark vermuten, dass es sich hier um ein ausgesetztes oder entlaufenes Haustier handelt", so Scheidl.

Die Schlange im Trockenen. Tierschutz Austria

Schlange im Tierschutzhaus

Sollte im eigenen Wohnraum eine Schlange auftauchen, empfiehlt Tierschutz Austria, sie zunächst zu beobachten und ihren Bewegungsradius einzugrenzen. Anschließend solle man das Tier nach Möglichkeit aus sicherer Entfernung fotografieren, damit es bestimmt werden kann. Experten der Organisation sind unter dem Tiernotruf erreichbar.

Video: Schlange aus Hoteltoilette in Wien entfernt. DER STANDARD

Der ungebetene Hotelgast befindet sich nun im Tierschutzhaus Vösendorf. Dort müssen Fundtiere mindestens 30 Tage bleiben. "In dieser Zeit haben die Besitzer – sollte es diese geben – die Möglichkeit, das Tier bei uns abzuholen", heißt es von Tierschutz Austria. Nach Ablauf dieser Frist suche das Tier dann nach einem neuen Zuhause. (rio, 2.11.2023)