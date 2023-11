Zwei rechtskräftige Freisprüche errang Ex-FPÖ-Chef bereits in Korruptionsverfahren. Doch die Spesenaffäre wird für ihn zu einem immer größeren Problem. APA/EVA MANHART

Es sei in zahlreichen Unternehmen üblich, dass Versicherungen für Repräsentanten abgeschlossen würden - so verteidigt ein Sprecher der Wiener FPÖ die von der Landespartei mit Parteigeldern abgeschlossenen Lebens- und Rentenversicherungen für ihre ehemaligen Chefs Heinz-Christian Strache und Hilmar Kabas. Wie STANDARD und "Spiegel" berichteten, ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der Untreue.

Großzügige Lebens- und Rentenversicherungen, deren Prämien an die Politiker selbst oder deren Angehörige gehen sollen, wie das bei der Wiener FPÖ zunächst geplant war sind aber zumindest bei anderen Parteien nicht gang und gäbe, wie ein Rundruf des STANDARD zeigt.

"Euer Geld für unsere Leut'"

Mit Häme reagierte die ÖVP, deren Vertreterinnen und Vertreter in anderen Angelegenheiten im Visier der Justiz stehen. "In der FPÖ gilt offenbar seit langem das Motto: 'Euer Geld für unsere Leut'", wird Generalsekretär Christian Stocker in einer Aussendung zitiert. In der Volkspartei sieht man jedenfalls Parteichef Herbert Kickl gefordert, angesichts von "dubiosen Vorgängen" in diversen blauen Landesgruppen für Aufklärung zu sorgen - in diesem Zusammenhang ließ es sich Stocker nicht entgehen ließ, auf die Finanzaffäre der Grazer FPÖ zu verweisen. In der ÖVP soll es "unserem Kenntnisstand nach" jedenfalls keine solchen Versicherungen für Spitzenpersonal geben, lässt ein Sprecher wissen.

"Fix ausschließen" könne man bei den Grünen, dass die Partei derartige Versicherungsmodelle abgeschlossen habe. Generalsekretärin Olga Voglauer befand ebenfalls, dass die FPÖ, die vorgebe, für die "kleinen Leute" da zu sein, wieder durch das Gegenteil aufgefallen ist. Offenbar seien Millionen in die Versicherungen für die damaligen Spitzenfunktionäre "gepumpt" worden. Es scheine, als würden es sich bei der FPÖ vor allem "die da oben" richten, kritisierte sie in einer Stellungnahme. Und sie fragt: "Was sagt eigentlich Kickl dazu und vor allem: Können wir sicher sein, dass das nicht noch immer gängige FPÖ-Praxis ist?“

"Immer dasselbe Bild"

Für die SPÖ "zeigt sich bei der FPÖ immer dasselbe Bild: Wenn sie von eigenen Leuten reden, meinen sie immer sich selbst und sonst niemanden", sagt ein Sprecher. Und: Für die SPÖ könne man "solche Versicherungsmodelle ausschließen" - das gelte für die Bundespartei sowie alle Landesorganisationen.

Auch Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos könne "ausschließen", dass es in seiner Partei derartige Versicherungsmodelle gebe - weder für Bundes-, noch für Landesparteichefs. Im STANDARD-Gespräch verweist dieser außerdem auf die parteieigene Transparenzseite, die für jeden einsehbar ist. Würden mit Parteigeldern Versicherungen abgeschlossen, wäre dies dort sichtbar.

Und auch in der Bundespartei der FPÖ will man mit Versicherungen dieser Art nichts zu tun haben: "In der FPÖ gibt es keinerlei Lebens- oder Rentenversicherung für ihren Obmann", schreibt ein Sprecher auf Anfrage. (Sandra Schieder, Fabian Schmid, 3.11.2023)