Den Neusiedler See zu umrunden erscheint machbar. Mit dem Rad jedenfalls. Zu Fuß ist das anders. Die ganz Harten gehen im tiefsten Winter an einem Tag um den See

Wäre da nicht die Sache mit dem geringen Wasserstand im Neusiedler See gewesen, hätte Lukas Pellmann wohl in seinem Leben ein paar Blasen weniger an den Füßen gehabt. Aber so war die Sache fast aufgelegt, wie er selbst meint.

Lukas Pellmann ist Autor. Seine neuesten Krimis spielen am Neusiedler See. Obwohl Pellmann eigentlich gebürtiger Deutscher ist, der die Ost- und Nordsee – vor allem bei Sturm – liebt und in Wien lebt. Aber während der Corona-Pandemie konnte er nicht an die deutschen Strände im Norden fahren, sondern musste mit dem Meer der Wiener im Burgenland vorliebnehmen.

Autor Lukas Pellmann ging in sieben Etappen von Illmitz nach Mörbisch, um seinen neuen Krimi zu präsentieren. Christian Hlinak

Dort fiel ihm dann auf, dass der Neusiedler See mit seinem Schilfgürtel, die Ortschaften und Hügel eigentlich die perfekte Gegend sind, auf die man diverse Kriminalfälle projizieren könnte. "Die Gegend um den See ist so untypisch für Österreich – das flache Land, dazu kommt die ungarische Geschichte, es ist hier so abwechslungsreich und spannend", sagt Pellmann.

Und so ließ er schon zwei Kriminalromane am Neusiedler See spielen. Den letzten, Rache am Neusiedler See, den wollte er eigentlich, "weil er auf dem See spielt, auf einem Schiff präsentieren". Aber genau davon hielten ihn Freunde aus der Gegend um den See ab.

Denn die Buchpräsentation war im Hochsommer geplant, und zu der Zeit, als die Vorbereitungen anliefen, war nicht klar, ob bis zur großen Sause noch ausreichend Wasser im See sein würde, um mit dem Buch, den Gästen und der Fähre rausfahren zu können. Also disponierte Pellmann um.

Rund um den See

Sein Plan: in sieben Etappen von Illmitz im Seewinkel bis nach Mörbisch am gegenüberliegenden Ufer gehen und jeden Abend eine Lesung in einem der Orte machen, in denen auch sein Buch spielt. Dafür musste er vorab an jede der Stationen Bücher und Wäsche zum Wechseln bringen – denn mitnehmen wollte er das alles nicht. Kommt ein Detail dazu, das die Sache verkompliziert.

Den See zu Fuß zu umrunden ist eine Herausforderung – aber für manche auch ein Weg zu sich selbst. Maria Hollunder

Lukas Pellmann besitzt kein Auto. "In Wien brauche ich tatsächlich keines" – und falls doch, weil einmal etwas Sperriges zu führen ist, borgt er sich eben eines aus – entweder bei Freunden oder Professionisten, die das Wort Carsharing irgendwo im Firmenwortlaut tragen.

"Ich habe ein Klimaticket, und damit zu reisen funktioniert ganz gut, solange du einen Bahnhof hast." Aber was die Bahn betrifft, ist das Burgenland fast schon eine Wüste. "Wenn du mit dem Bus fahren musst und einen engen Zeitplan hast, dann wird es heikel", sagt Pellmann. Aber vielleicht half auch dieser Umstand der schlechten Öffiversorgung rund um den See, sein Wanderprojekt umzusetzen.

Rund 120 Kilometer geht man, will man den Neusiedler See einmal umrunden, und kommt dabei durch faszinierende Landschaften. Berni Poelzl

Um ganz sicherzugehen (sic!), dass er seine Aktion auch bei Regen und Unlust durchhält – "ich bin kein Wandersmann und nicht darin geübt, an die hundert Kilometer in wenigen Tagen zu gehen" – lud er Freunde, Leserinnen und Leser ein, ihn zu begleiten, und verkaufte jeden Meter seines Weges um einen Cent für einen guten Zweck.

Freunde und Fremde

Auf den ersten beiden Etappen von Illmitz nach Frauenkirchen und weiter nach Podersdorf gingen Freunde mit ihm mit, von Frauenkirchen nach Podersdorf "auch eine Frau, die ich nicht kannte". Für Pellmann, der schon mehrere interaktive Krimis mithilfe der Follower in sozialen Medien schrieb, eine gute Gelegenheit, mit Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen.

"Ab Frauenkirchen war ich allein unterwegs", erinnert er sich. "Das war sehr okay, weil ich gut allein sein kann, gern allein unterwegs bin und das Gehen zum Nachdenken anregt. So bin ich auf neue Ideen für kommende Bücher und Aktionen gekommen. Und allein gehen war ein schöner Ausgleich zu dem Trubel an den Abenden mit den Lesungen. Auch wenn ich daraus viel Energie zog."

Von Donnerskirchen nach Eisenstadt begleitete Pellmann eine Instagram-Followerin, von Eisenstadt nach Mörbisch zwei Personen von der Pannonischen Tafel, für die Pellmann seine Spenden einhob – und ein Hund. Bei seinem ersten Neusiedler-See-Krimi spendete er zehn Prozent seines Autorenhonorars an den Storchenverein in Rust.

Spendenaktionen

Verdient man als Autor von Krimis inzwischen so gut, dass man einfach permanent einen Teil seiner Einnahmen spenden kann? "Wäre ich Sebastian Fitzek, wäre das für den Storchenverein und die Pannonische Tafel besser", gibt Pellmann zu und erklärt: "Reich werde ich mit dem Schreiben nicht, weniger reich werde ich aber auch nicht, wenn ich zehn Prozent meiner Einnahmen hergebe."

Die Wanderung um den See ist inzwischen ein paar Wochen her, das Sammeln für die Tafel geht aber bei den Lesungen weiter. "Es war anstrengend, aber auch lustig", erinnert sich Pellmann. "Ich mache gerne etwas, was ich noch nie gemacht habe, und ich mag es, aus der Komfortzone gelockt zu werden." Diese musste er für seine Aktion auch tatsächlich verlassen.

"Ich war nicht bestens gerüstet, habe Knieprobleme und hatte neue Schuhe, die ich nur einmal im Prater kurz eingelaufen bin." Eigentlich hätte Pellmann nach seiner ersten Etappe gerne wieder aufgehört. Dabei sollte die folgende Strecke, von Frauenkirchen nach Podersdorf, mit 23 Kilometern Länge noch viel anspruchsvoller werden. "Die Königsetappe", wie Pellmann sie nennt. Danach waren die Füße mit Blasen übersät – was die mit rund sechs Kilometern relativ kurze Folgeetappe nach Jois zu einer richtigen Tortur werden ließ. "Es hat geregnet, und dann musste ich gleich zu Beginn durch das ganze Gewerbegebiet gehen – es war so unattraktiv zum Wandern." Am Nachmittag hat er vor der Lesung ein paar Stunden geschlafen. "Ich war körperlich wie auch im Kopf komplett platt."

Die Organisatoren von Burgenland extrem bieten ihre Wanderung rund um den See, Ende Jänner zum 13. Mal an. Andreas Hafenscher

Ähnliche Geschichten hört man von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Burgenland extrem – und die umrunden den See tatsächlich noch einmal mit einem ganz anderen Ehrgeiz. Die härteste Etappe führt als Weitwanderung von Oggau 120 Kilometer einmal rund um den See zurück nach Oggau. Angepeiltes Ziel ist, die Distanz in 24 Stunden zurückzulegen. Doch damit nicht genug. Der extreme Seerundgang findet nicht etwa im Frühsommer, sondern am 26. Jänner statt – also zu einer Zeit, in der die Wahrscheinlichkeit für eisige, starke Winde und graupelige Niederschläge besonders hoch ist. Start ist um 4.30 Uhr.

Weitere kürzere Distanzen

Es gibt bei der nächsten Veranstaltung aber auch eine 60 Kilometer lange Strecke ab Apetlon, einen 80 Kilometer langen Memorial Trail, der vom ungarischen Hegykő nach Oggau führt. Und in Neusiedl am See starten der 30 Kilometer lange Golden Walker für ältere Menschen und die School of Walk, bei der rund 2000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen werden.

Wem das jetzt bis in den Jänner zu wenig Zeit zum Trainieren ist und wem zudem kürzere Distanzen mehr liegen, der kann kommendes Jahr mit Lukas Pellmann mitgehen. Sein nächster Neusiedler-See-Krimi wird im August erscheinen, und geplant ist, dass er ihn wieder wandernd vorstellen wird. Und diesmal scheinen ihn jetzt schon weit mehr Menschen begleiten zu wollen. (Guido Gluschitsch, 8.11.2023)