Österreich hat keine Politiker von der Eloquenz des deutschen Wirtschaftsministers von den Grünen. Aber was er sagt, gilt auch für uns

Hielt eine vielbeachtete Rede zur Situation seit dem Angriff der Hamas auf Israel: Robert Habeck. Foto: Imago

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat in einer beeindruckenden Videoansprache für Klarheit in der Israel/Hamas-Debatte gesorgt. Die Grundvoraussetzung sei Deutschlands Verantwortung für die Sicherheit Israels aufgrund der geschichtlichen Tatsache des Holocaust. Kritik an Israel sei selbstverständlich erlaubt, für die Sache der Palästinenser könne selbstverständlich demonstriert werden.

Aber "Kontextualisierung" eines Konflikts dürfe nicht zu einer "Relativierung" des Antisemitismus werden. Schon gar nicht jenes der mörderischen Hamas (deren Vertreter Ghazi Hamad soeben öffentlich erklärte, die Hamas werde so lange weitermachen, "bis Israel vernichtet" sei). Habeck sprach in seiner zehnminütigen Erklärung auch die überaus problematische Politik der israelischen Rechtsextremistenregierung an: "Ja, die Siedlerbewegung im Westjordanland stiftet Unfrieden und nimmt den Palästinensern Hoffnung und Rechte und vermehrt auch Leben … Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen kommt, sind schlimm."

Jedoch: "Systematische Gewalt gegen Juden aber kann damit nicht legitimiert werden." Der deutsche Staat werde das mit Härte bekämpfen: "Wer hier lebt, lebt nach den Regeln dieses Landes."

Österreich hat keinen Politiker von dieser Klarheit und Eloquenz. Aber was Habeck sagte, gilt auch hierzulande. (Hans Rauscher, 3.11.2023)