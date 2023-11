Weit mehr als nur der "Prinz aus Zamunda": Eddie Murphy zählt zu den ersten afroamerikanischen Filmhelden, um 21.45 Uhr auf Arte. REUTERS/Brad Rickerby/File Photo

21.05 KULT

Kottan ermittelt: Die Beförderung (Ö 1981, Peter Patzak) Der Major (Lukas Resetarits) ermittelt in Lanzarote, daheim gibt es heftiges Interesse an der nur vermeintlich freien Stelle. Und erstmals macht sich Kurt Weinzierl als Dezernatsleiter Pilch zum Deppen. Um 22.40 Uhr folgt So long Kottan und um 23.45 Uhr rundet Die Einteilung die Kottan-Festspiele ab. Bis 0.45, ORF 3

21.45 DOKUMENTATION

Eddie Murphy, Hollywoods schwarzer König Eddie Murphy trat zunächst als Stand-up-Comedian im Fernsehen auf, drehte große Familienproduktionen wie Beverly Hills Cop und wurde schließlich zu einem der mächtigsten Produzenten der Filmindustrie. Er wurde zum Vorreiter im Kampf gegen rassistische Vorurteile und Hindernisse in Hollywood und den USA. Bis 22.40, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Abgehört – Hitlers Telefon 20. April 1942. In einem Keller in einem Pariser Vorort spionieren drei Mitglieder des französischen Widerstands unter der Leitung des französischen Ingenieurs Robert Keller Adolf Hitler aus, der gleichzeitig abgehört wird. Die Geschichte einer wichtigen Geheimdienstaktion gegen die Nazis. Bis 23.20, ORF 2

22.45 JUSTIZKRIMI

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecution, USA 1957, Billy Wilder) Der junge Leonard Vole (Tyron Powell) ist des Mordes angeklagt und lässt sich vor Gericht von Anwalt Wilfrid Robarts (Charles Laughton) verteidigen. Da meldet sich seine Frau (Marlene Dietrich) als Zeugin der Anklage. Bis 0.35, BR

23.30 ESSEN

Unhappy: Glück und Kulinarik Ronja von Rönne trifft zwei Menschen, für die Kochen und Essen ein Schlüssel zum Glücklichsein sind. Die französische Künstlerin Johanna Dumet und Nada

Abouelsaad, die Kochabende organisiert. Bis 0.00, Arte