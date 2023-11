Tarafa Baghajati ist Obmann der IMÖ (Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen) und Vorstandsmitglied von MJLC (Muslim Jewish Leadership Council). In seinem Gastkommentar tritt er für sozialen Zusammenhalt ein und fordert Raum für Äußerungen von Mitgefühl mit der palästinensischen Zivilbevölkerung.

Menschen in Rafah beobachten Rettungsarbeiten. Die Zahl der zivilen Opfer in Gaza ist hoch, die Versorgungslage angespannt. Das UN-Hilfswerk fordert eine humanitäre Feuerpause. Foto AFP / Mohammed Abed

Zwei im STANDARD zuletzt veröffentlichte Gastkommentare sind exemplarisch für gewisse Verengungen im Diskurs, wenn es um Israel und Palästina geht. Im Sinne des allgemeinen Interesses an einem friedlichen und respektvollen Zusammenleben hier in Österreich seien die Texte von Maximilian Gottschlich ("Der antisemitische Spin der Hamas") und Götz Schrage ("Zugewanderte Antisemiten und verwirrte Linke – Wien hat zwei Probleme") daher kritisch reflektiert.

Ersterer verbreitet eine höchst bedenkliche Forderung, die Muslimen seit dem 11. September 2001 nur allzu bekannt ist: Sie müssten jedes Verbrechen, wo immer missbräuchlich etwas im Namen des Islam geschehe, verurteilen und sich so – am besten jeder einzelne Imam, jede Funktionsträgerin oder jeder Funktionsträger – distanzieren.

Konflikte nicht importieren

Muslimische Österreicher sind genauso wenig für die Taten der Hamas verantwortlich wie russisch-orthodoxe Österreicher für die Verbrechen der Wagner-Brigaden in der Ukraine, in Syrien oder Afrika, österreichische Katholiken für die einstigen Anschläge der IRA in Dublin, österreichische Juden für Gewalttaten militanter israelischer Siedler gegenüber Palästinensern oder der israelischen Armee gegen zivile Ziele in Gaza. Auch wenn diese Beispiele aufgrund unterschiedlicher Kontexte in der Vergleichbarkeit begrenzt sind, können sie ein Problem illustrieren: Menschen dürfen aufgrund ihres Religionsbekenntnisses nicht pauschal verantwortlich für Untaten gemacht werden, die jenseits ihres Einflusses stehen.

"Im Namen der Menschlichkeit und des guten Zusammenlebens ehrliche Empathie mit Opfern der Gewalt unabhängig ihrer Herkunft zu zeigen steht jedem gut an."

Es soll sich endlich einmal herumsprechen, dass Muslime und Juden, nicht anders als orthodoxe und katholische Christen, gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger – und nicht Mitbürgerinnen und Mitbürger – dieses Landes sind. Im Namen der Menschlichkeit und des guten Zusammenlebens ehrliche Empathie mit Opfern der Gewalt unabhängig ihrer Herkunft zu zeigen steht jedem gut an. Aber das ist eine andere Rolle als die, in die Juden und Muslime hier in Europa hineingedrängt werden. Sie sind nicht die Anwälte der Politik von außerhalb. Das endlich anzuerkennen und zu leben würde einen bedeutenden Beitrag leisten, dass wir Konflikte von außen nicht zu uns importieren, schon gar nicht zwischen Juden und Muslimen.

"Pauschal nach 'Abschiebung' zu rufen, wenn eine unliebsame Einstellung auftritt, erinnert an Überlegenheitsgehabe."

Götz Schrages Ton birgt in seinem besserwisserischen Moralisieren auf dem Rücken von Flüchtlingen das vielleicht noch größere Potenzial von Spaltung und Zwietracht. Seine Flüchtlingshilfe ist zu schätzen, aber diese Art, ein "Wir" zu konstruieren, dem es zukomme, pauschal nach "Abschiebung" zu rufen, wenn eine unliebsame Einstellung auftritt, erinnert an Überlegenheitsgehabe. Das hat angesichts des nach wie vor latent vorhandenen Antisemitismus in der "Wir"-Gruppe erst recht einen unguten Beigeschmack, ebenso wie die zynisch erscheinende Bemerkung, Flüchtende seien gekommen, weil ihnen "ihr Land nicht gefällt".

Wer wie ich durchgehend und sehr intensiv in Kontakt mit syrischen Flüchtlingen ist, die nach 2014 nach Österreich kamen, hat ein völlig anderes Bild. Die absolute Mehrheit ist mit sich beschäftigt und wenn politisch interessiert, dann das Assad-Regime und dessen Verbrechen betreffend. Sogar in den Pro-Palästina-Demonstrationen sind diese Leute kaum zu finden, nicht aus mangelnder Solidarität, sondern aus dem inneren Verständnis heraus, dass sie noch nicht genügend Erfahrungen gesammelt haben, sich über solche komplexen Themen in Österreich zu artikulieren. In unzähligen Gesprächen mit Menschen aus der syrischen Community habe ich keinen ausgeprägten Antisemitismus erlebt. Aufklärung, geschichtliches Wissen und Gespür für die spezielle österreichische Verantwortung angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus sind wichtig, und daran gibt es auch Interesse.

Raum für Mitgefühl

Sozialer Zusammenhalt ist in Zeiten von Krisen und Zukunftsängsten besonders wichtig. Auch wenn es Gruppen geben mag, denen daran liegt, Antisemitismus am liebsten nur mehr bei "den Muslimen" zu sehen – davon wird dieser gesamtgesellschaftlich nicht weniger. Die abscheuliche Attacke auf den jüdischen Teil des Zentralfriedhofs in Wien trägt nicht die Handschrift von Flüchtlingen.

Ebenso kann es nicht gutgehen, wenn scheinbar kein Raum für Äußerungen von Mitgefühl mit der palästinensischen Zivilbevölkerung bleibt. Es fällt auf, dass personalisierte Geschichten über menschliches Leid über sie nicht vorkommen. Das trägt auch zu der "Entmenschlichung" bei, die unter anderem vom Chef des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, Philippe Lazzarini, thematisiert wurde.

Gemeinsame Initiativen

In der Flut von Schreckensmeldungen braucht es einen Blick auf die "good news". Gemeinsame Initiativen von Juden und Muslimen wie die Erklärung der Imame und Rabbiner durch das Muslim Jewish Leadership Council (MJLC) für Kooperation und Zusammenhalt gegen jeglichen Hass und Rassismus wären hier ein Beispiel. (Tarafa Baghajati, 3.11.2023)