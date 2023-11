Seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wird die Social-Media-Plattform Tiktok von Videos rund um den Nahostkonflikt überschwemmt. Jugendliche präsentieren ihre Sichtweisen, ohne genügend Fakten zu kennen, und verbreiten antisemitische Inhalte weiter. Je länger Userinnen und User bei solchen Videos verweilen, desto mehr spült ihnen der Algorithmus in die persönliche Timeline. Bis sie bei den Inhalten von radikalen Extremisten landen.

Das Problem der Radikalisierung im Netz ist bekannt. In Österreich gibt es eigene Programme zur Deradikalisierung. Doch auch hierzulande wissen wir, dass diese nicht immer greifen. So tötete ein amtsbekannter Jihadist im November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Menschen. Jan Michael Marchart aus der STANDARD-Innenpolitikredaktion spricht heute darüber, wie genau sich Menschen radikalisieren und welche Rolle soziale Medien dabei spielen. Und wir sehen uns an, ob Deradikalisierung in Österreich versagt. (red, 3.11.2023)