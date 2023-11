Liebe Leserin, lieber Leser,

die Google-Tochter Youtube macht sich mit den aktuellen Schlagzeilen nicht unbedingt beliebt. So wurde zuletzt bekannt, dass die Videoplattform stärker gegen die Nutzung von Ad Blockern vorgeht, nun wird das Abo Youtube Premium auch in Österreich teurer. Das ist ärgerlich, aber aus ökonomischer Perspektive zumindest vertretbar. Deutlich schwerer wiegt nun eine Untersuchung, dass sich der Zahl antisemitischer Äußerungen dort seit dem 7. Oktober verfünfzigfacht hat.

Doch Google ist nicht alleine mit seinen Sorgen. So wurde nun bekannt, dass Apple die Watch-Kompatibilität mit Android in letzter Minute doch abgeblasen hatte, während dem Konzern gleichzeitig eine Milliardenstrafe wegen vermeintlicher iPhone-Drosselung droht. Nokia klagt indes Amazon und HP wegen Patentverletzungen bei Videostreaming. Und bei "Destiny 2"-Macher Bungie steht eine größere Kündigungswelle an.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Youtube geht härter gegen Adblocker vor

Youtube Premium wird in Österreich teurer

Dramatischer Anstieg antisemitischer Kommentare auf Youtube

Aus Angst um iPhone: Apple stoppte Watch-Kompatibilität mit Android in letzter Minute

Apple droht weiterhin Milliardenstrafe für iPhone-Drosselung

Nokia klagt Amazon und HP wegen Patentverletzungen bei Videostreaming

"Destiny 2"-Entwickler kündigt acht Prozent der Belegschaft

"Robocop: Rogue City" ist eine liebevolle Hommage an die Sci-Fi-Filmklassiker