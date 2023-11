In der vierten Verhandlungsrunde über höhere Löhe in der Maschinen- und Metallwarenindustrie gab es neue Angebote der Arbeitgeber. Oder geht es doch Richtung Warnstreiks ab Montag?

Heiße Eisen nicht nur im Hochofen, sondern auch auf dem Tisch der Lohnverhandler. APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Zumindest die Stimmung war am Donnerstag nicht so schlecht wie bei den drei vorangegangenen Lohnverhandlungsrunden in der Metallindustrie. Von "Verhandlungsmodus" berichteten Sitzungsteilnehmer. Das dürfte maßgeblich daran gelegen sein, dass die Arbeitgeber ein besseres Angebot in Aussicht stellten. Im Gegenzug erwarte man, dass die Gewerkschaft ihr Forderungspaket deutlich reduziere, sagte Arbeitgebersprecher Christian Knill, der Fachverbandsobmann der Metalltechnischen Industrie.

Über Details schwiegen sich beide Seiten bis zum späten Nachmittag aus. Von einem höheren Prozentsatz als die bisher gebotenen 2,5 Prozent war die Rede, der – wie im Vorjahr – mittels Sockelbetrag untermauert beziehungsweise aufgedoppelt werden könnte.

Video: Metaller-KV - Vierte Verhandlungsrunde bringt Durchbruch oder Streik. APA/bes

Mehrere Modelle

Laut Verhandlungsteilnehmern liegen neben dem Modell mit dem Sockelbetrag mehrere Varianten auf dem Tisch. Eine davon ist ein Zweijahresabschluss, der eine prozentuelle Erhöhung in der Größenordnung der sogenannten Kerninflation liegt. Damit gemeint ist eine um Lebensmittel- und Energiepreise verminderte Teuerungsrate, die sich zwischen fünf und sechs Prozent bewegt. In einem ersten Schritt würde dieser Prozentsatz rückwirkend ab 1. November 2023 mit einem Fixbetrag von knapp 60 Euro aufgedoppelt. Ab November 2024 käme gemäß Zweijahresabschluss ein Lohnplus von vier Prozent zuzüglich einer Einmalzahlung, die 500 Euro übersteigen könnte, aber deutlich unter tausend Euro liegen würde.

Könnte. Denn die aus den Verhandlungsteams in der Verhandlungspause durchgesickerten Informationen sind mit vielen Unsicherheiten behaftet.

Ein anderes angebotenes Modell besteht demnach aus einer Erhöhung mit einem Dreier vor dem Komma, auf den ein Fixbetrag in Höhe von 50 Euro aufgeschlagen wird.

Ob sich die Gewerkschaft diesen Rechenspielen annähern kann, war nach der Pause um 16 Uhr ungewiss. Der Umstand, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nun doch auf ihre bewährte sozialpartnerschaftliche Tradition besannen und in einem kleineren Verhandlungsteam Gespräche aufnahmen, deutete darauf hin, dass es beide Seiten ernst meinen. Andere Beobachter interpretierten die Zeichen nach wie vor negativ, es laufe alles auf Warnstreiks ab Montag hin. Die Streikfreigabe des ÖGB liegt seit zwei Wochen vor – DER STANDARD berichtete am 21. Oktober.

Mehrere Komponenten

Zur Erinnerung: Der Metallerabschluss im Vorjahr bestand ebenfalls aus zwei Komponenten: Ist-Löhne und -Gehälter wurden um 5,4 Prozent erhöht, oben drauf kam ein Fixbetrag von 75 Euro, und zwar dauerhaft. Das ergab eine Bandbreite der Erhöhung zwischen 8,9 und 6,3 Prozent, im Schnitt wurden Löhne und Gehälter der knapp 140.000 Beschäftigten in der Maschinen- und Metallwarenindustrie um 7,44 Prozent erhöht. Der Vorteil dieser Spreizung: Für die untersten Lohngruppen stiegen die Bezüge um 8,9 bis 8,0 Prozent – und sie waren damit nicht nur nah am geforderten Zehner vor dem Komma, sondern auch deutlich höher als die Lohnerhöhungen der oberen Besoldungsstufen, deren Bruttozuwachs auf 6,3 Prozent abschmolz. Unterm Strich hatten sich damit die (besser verdienenden) Industrieangestellten solidarisch mit den Beziehern niedriger Löhne der Arbeiterschaft gezeigt.

Ob es heuer zu einer Wiederholung kommt? Noch steckte man in Verhandlungen über das sogenannte Rahmenrecht, also Konditionen, Arbeitszeit und andere Regelungen. Die Forderung der Gewerkschaft steht nach wie vor bei 11,6 Prozent, das ist über der Inflationsrate seit dem Abschluss des Vorjahres, also seit August 2022 (bis August 2023).

Metallgewerkschaftschef Reinhold Binder appellierte an die Industrie, ihr Angebot nachzubessern, die 2,5 Prozent seien unzureichend und respektlos. Man sei bis in die Nacht zu Verhandlungen bereit, auch in den nächsten Tagen. "Wir sind entschlossen, zu einem Abschluss zu kommen." Die Arbeitgeber pochten einmal mehr darauf, dass die in der Rezession befindliche Industrie nicht weiter geschwächt werde mit einem überzogenen Abschluss. Man könne und dürfe die Realität nicht "wegstreiken". (Luise Ungerboeck, 2.11.2023)