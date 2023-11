Die Huthi-Rebellen im Jemen, die seit neun Jahren die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Landes kontrollieren, sind offiziell in den Krieg mit Israel eingetreten: Ein Huthi-Sprecher gab am Dienstag bekannt, dass eine "große Anzahl" von Drohnen und Raketen Richtung Israel lanciert worden sei, und bestätigte zwei frühere Angriffe. Sprecher Yahya Saree sprach von Operationen der "Jemenitischen Streitkräfte": Allerdings ist die Huthi-Regierung nicht international anerkannt. Aber die Gegnerschaft zu Israel nach dem Hamas-Terrorüberfall ist das Erste, das nach langen Bürgerkriegsjahren die verfeindeten jemenitischen Fraktionen wieder thematisch eint.

Der erste gegen Israel gerichtete Angriff, am 19. Oktober, wurde von der US-Marine im Roten Meer abgewehrt, beim zweiten am 28. gab es nach israelischen Angaben Einschläge in Ägypten. Gegen den dritten kamen die israelische Luftwaffe und das Antiraketensystem Arrow zum Einsatz. Die USA sind mit Kriegsschiffen – offenbar auch einem Träger von Amphibienfahrzeugen – und Abwehrsystemen im Roten Meer, auch Israel hat seine Präsenz vor Eilat verstärkt.

Die Ansarallah, besser bekannt als Huthis, dem Clan-Namen ihrer Anführer, haben Langstreckenraketen mit einer Reichweite bis nach Eilat und in den Negev. Aus der Guerilla, die sie bei ihrem ersten Aufstand gegen Sanaa vor zwanzig Jahren war, ist mithilfe des Iran eine hochgerüstete Truppe geworden. Dennoch sind sich Militärs weitgehend einig, dass die Bedrohung aus dem Jemen Israel nur bei einem Mehrfrontenkrieg, bei einer Überforderung der israelischen Luftabwehr, gefährlich werden könnte.

Die brisanteste Gemengelage bleibt in dieser Hinsicht jene an der israelischen Nordgrenze zum Libanon, wo die Angriffe der Schiitenmiliz Hisbollah – und die Gegenschläge Israels – zunehmen, aber nicht eskalieren. Es besteht eine vage Möglichkeit, dass die Huthi-Erklärung auch eine Art iranischer Ersatzhandlung ist, um angesichts der israelischen Bodenoffensive in Gaza als nicht zu passiv zu erscheinen. Allerdings waren die Huthis nie so fest an der iranischen Leine wie andere Schiitenmilizen in der Region.

Die Huthis sind Schiiten, aber historisch von einem anderen Zweig – den Zaiditen – als die schiitische Mehrheit im Iran, Irak, Libanon oder Bahrain. Sie sind radikal antiwestlich und antisemitisch, wobei sie Israel mit den USA identifizieren. Ihr Slogan lautet "Allahu Akbar, Tod den USA, Tod Israel, Fluch den Juden, Sieg dem Islam".

Dampf ablassen

Antiisraelischer Hass gehört zur ideologischen Grundausstattung, aber auch zum politischen Instrumentarium der Huthis: Wie in allen autoritären Systemen der Region werden propalästinensische Demos den Menschen auch deshalb erlaubt, damit sie dort, wo sonst alles verboten ist, auf den Straßen Dampf ablassen können.

Von der Entwicklung im Jemen ist auch Saudi-Arabien stark betroffen. Riad stieg 2015 an der Seite der von den Huthis entmachteten international anerkannten jemenitischen Regierung in den Krieg ein, sucht jedoch inzwischen ein Arrangement mit den Huthis. Saudi-Arabien und – wenngleich weniger – die Vereinigten Arabischen Emirate waren während des zuletzt etwas beruhigten Jemen-Kriegs Ziel von Huthi-Raketen- und Drohnenangriffen im eigenen Land.

Saudis wollen raus

Der Huthi-Aufstand hat zwar lokale, in der jemenitischen Geschichte wurzelnde Ursachen, aber Riad sieht hinter den Huthis die Hand des Iran, der sich über die Gruppe ein Standbein auf der arabischen Halbinsel schaffen wolle. Dazu passt, dass die schiitische libanesische Hisbollah, die eine iranische Gründung von 1982 ist, in die militärische Ausbildung der Huthi-Milizen eingebunden war.

Bloomberg meldet, dass es in den vergangenen Tagen zu Grenzgefechten zwischen Huthis und Saudis gekommen ist. Von den Huthi-Angriffen auf Israel ist auch der saudische Luftraum betroffen. Aber Riad wird bei der derzeitigen Stimmung in der Region und angesichts der eigenen Positionierung nach den Hamas-Angriffen dennoch nicht bereit sein, sich offen gegen die Huthis zu stellen – auch wenn eine Eskalation den saudischen Interessen völlig zuwiderlaufen würde.

Riad hat 2023 einer Normalisierung mit dem Iran zugestimmt, und das war nicht zuletzt vom Wunsch bestimmt, aus dem Jemen-Schlamassel wieder herauszukommen. Die großen Entwicklungspläne, die Kronprinz Mohammed bin Salman hat, funktionieren nur bei einer stabilen Region. Auch die saudische strategische Absicht, mit der mächtigsten politischen und militärischen Regionalmacht, Israel, die Beziehungen zu normalisieren, sind sicher nicht für immer auf Eis gelegt. Daran waren jedoch schon, bevor die Hamas am 7. Oktober die Region an den Abgrund geführt hat, israelische Zugeständnisse an die Palästinenser geknüpft. (Gudrun Harrer, 3.11.2023)