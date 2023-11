Der Brunnen "WirWasser" feiert 150 Jahre Wiener Hochquellleitung. APA/ROBERT JAEGER

In einer Demokratie herrscht Meinungsfreiheit, über unterschiedliche Standpunkte muss diskutiert werden dürfen. Dies betrifft auch öffentliche Kunstwerke, die immerhin mit Steuergeldern finanziert werden. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen produktiver Kritik und bewusst aufgeheizter Tirade. Bei der Aufregung um den kürzlich in Betrieb genommenen Jubiläumsbrunnen der Künstlergruppe Gelitin in Wien-Favoriten handelt es sich um Zweiteres.

Hier wird ein künstlerisches Projekt, das in einem Wettbewerb der Stadt Wien gewonnen hat, von Boulevardmedien, der FPÖ sowie in Social-Media-Blasen diskreditiert. Der Tenor: Die 33 Betonfiguren des Brunnens seien hässlich. Dass Gelitin für ihre spielerischen und für manche zu provokanten Arbeiten bekannt ist, bringt das Empörungsfass zum Überlaufen.

Die FPÖ beanstandet auf Facebook, dass die Kosten von 1,8 Millionen Euro eine Verhöhnung braver Steuerzahler in Krisenzeiten seien – ein klassisches Totschlagargument gegen Kunstprojekte. Zwar handelt es sich um eine hohe Summe, diese umfasste jedoch Planung, Gestaltung, den Bau sowie die gesamte technische Ausstattung des Brunnens mit fast acht Metern Durchmesser. Im Vergleich zu Gelitins 2003 aus Salzburg entfernter Skulptur Arc de Triomphe ist ihr neuer Brunnen ein harmlos-heiterer Beitrag, der trotz Kritik und Beschmierung hoffentlich im Sonnwendviertel bestehen bleiben wird. (Katharina Rustler, 02.11.2023)