Medienethiker Schicha: "Opfer wollen nicht, dass sie gezeigt werden" - Medien sollten ohne Zustimmung der Angehörigen keine Fotos von Kriegsopfern veröffentlichen, sagt der deutsche Medienwissenschafter Christian Schicha. Alles andere sei Voyeurismus

Welche Fotos vom Krieg sollen und dürfen Medien veröffentlichen? AFP/JALAA MAREY

"Krone" bestätigt: Rainer Nowak leitet "Superressort" - Der Ex-"Presse"-Chefredakteur führt ab 2024 ein Ressort aus Innenpolitik, Außenpolitik und Wirtschaft. Christoph Budin soll Chronik und Gericht leiten

"Dann bist du in der Hölle": Illegales Online-Glücksspiel in "Eco Spezial" - Wie iIllegales Online-Glücksspiel Steuern in die Staatskasse spült, und zwar nicht zu knapp – am Donnerstag um 22.30 Uhr auf ORF 2

Ungarn verbietet Jugendlichen Zutritt zur Ausstellung "World Press Photo" - Einige der gezeigten Fotos sollen gegen das umstrittene Gesetz zur Einschränkung von LGBTIQ-Inhalten verstoßen

Das Ohr im Schnee: Französische Krimiserie "Polar Park" - Am Anfang steht ein abgeschnittenes Ohr, und seit "Blue Velvet" weiß man: Das kann nicht schlecht sein

Schwarzbauten und illegales Online-Glücksspiel" - TV-Tipps für Donnerstag - "Am Schauplatz: Gericht" und "Eco Spezial" im ORF, "Re: Im Kollektiv am Dach - Solaranlagen für jeden", "Stöckl", "Der Mann mit der Todeskralle" - dazu die Radiotipps

