Am 3. November 2024 wird in den USA gewählt. Sicher ist: Es wird einmal mehr eine Schicksalswahl sein. Unsicher ist alles andere – selten hing ein Jahr vor einer Wahl so viel in der Luft

DER STANDARD

Der Kongress im Chaos

Republikanische Blockaden gegen Biden

Drei Wochen lang ging gar nichts im US-Kongress. Nun haben die Republikaner sich mit Mike Johnson doch noch auf einen Speaker für das Repräsentantenhaus geeinigt – das US-Parlament ist wieder beschlussfähig. Ob das reicht, ist offen: Eine Einigung in wichtigen Fragen, etwa der Verhinderung eines Regierungs-Shutdown, aber auch in Bezug auf Hilfen für Israel und die Ukraine, steht aus. Wie konstruktiv wird Johnson handeln? Seine ersten Schritte lassen wenig Kooperationsbereitschaft vermuten – aber kaum jemand kennt ihn genau. Ziel nicht nur des rechten Republikaner-Flügels wird bleiben, Bidens Regierung zu blockieren. Der Präsident freilich gilt als geschickter Verhandler – vielleicht gelingt dennoch ein wenig. Offen ist auch, wie eifrig Johnson Kongress-Ermittlungen gegen Bidens Sohn Hunter in die Kongress-Auslage stellen will.

Die Welt in Brand

China, Russland und die Hamas greifen ein

Es sei eine eherne Regel, sagte der konservative Diplomat und Außenpolitiker Richard Haass dem STANDARD vor einigen Jahren: Jeder Präsident werde mit einer Krise konfrontiert, die dann seine Amtszeit bestimme. Welche das sei, sei meist eine Überraschung. Biden ist mit mehreren Brandherden beschäftigt. Zuerst griff Wladimir Putin 2022 die Ukraine an, nun hat es der US-Präsident nach dem pogromartigen Terror der Hamas in Israel mit einem zweiten hochriskanten Konflikt zu tun. Die Sorge, China könnte die Ablenkung der USA für seine Zwecke nutzen, besteht. Zugleich ist es alles andere als sicher, dass Biden die Unterstützung für seinen Kurs erhalten bleibt. Noch ist die Zustimmung zu Israel-Hilfen hoch, jene für Ukraine-Gelder immerhin Mehrheitsmeinung. Ein unschöner Wahlkampf mit dem Thema Krieg steht aber erst noch bevor.

Unklare Aussichten

Die Wirtschaft wird den Wahlkampf prägen

Ob all das bisher Gesagte überhaupt wichtig ist? Bisher war es fast immer die Wirtschaft, die Wahlkämpfe entschied. Und wer sich etwas tiefer mit den Umfragezahlen beschäftigt, sieht rot: die Farbe der Republikaner. Eine große Mehrheit spricht Biden die Wirtschaftskompetenz nämlich ab, mit deutlichem Abstand wird Donald Trump eher zugetraut, wieder mehr Geld in die Brieftaschen zu bewegen. Kann sich das bis zum Wahltag noch ändern? Ohne Zweifel. Die Inflation, die auch die USA in den vergangenen Monaten gequält hat, ist dort auf drei bis vier Prozent gesunken. Zuletzt hat sie sich dann allerdings nicht nach unten bewegt. Gerade weil die Lage innen- und außenpolitisch so volatil ist, werden daher auch in den kommenden Monaten die Wirtschaftszahlen im Fokus stehen. Sie könnten die Zukunft der USA entscheiden.

Schnell ermittelt

Trump vor Gericht, Biden unter der Lupe

Auch wenn die politische Großwetterlage Donald Trump also durchaus in die Hände spielt – so richtig freuen kann er sich im Moment auch nicht. Die Prozesse um Wahlfälschung in Georgia und jener um Falschangaben zu seinem Reichtum laufen aus seiner Sicht nicht gut – wobei im Falle einer Verurteilung in Georgia de facto auch die Möglichkeit einer Begnadigung ausfällt. Das Verfahren zur Mitnahme von Geheimdokumenten und die Sonderermittlungen zum 6. Jänner 2021 drohen aus Sicht des Ex-Präsidenten ebenfalls bald wieder heiß zu werden. Und zusätzlich läuft weiterhin auch das Verfahren zu Schweigegeldzahlungen an Pornodarstellerin Stephanie Clifford ("Stormy Daniels"). Bei allem rechtlichen Risiko stimmt allerdings auch: Bisher haben die Verfahren der Popularität bei seinen Wählern kaum geschadet.

Fazit

Der Wahlkampf wird turbulent

Was heißt das jetzt alles für den Wahlkampf? Auch wenn Demoskopen davor warnen, Umfragen ein Jahr vor dem Wahltag zu viel Gewicht beizumessen: Dass Trump und Biden seit fast einem Jahr Kopf an Kopf liegen, kann den regierenden Staatschef sicher nicht freuen. Dass dies auch in den Parteiumfragen für das Repräsentantenhaus gilt, sollte den Demokraten Sorgen bereiten. Zudem bleiben viele Unwägbarkeiten. Beide vermutlichen Spitzenkandidaten sind um die 80 Jahre alt – mit allen Ausfallrisiken, die damit nun einmal einhergehen. Die Vorwahlen gelten aktuell nicht als riskant für Trump oder Biden – aber wer weiß. Und dann sind da noch Drittkandidaten: Robert F. Kennedy Jr., an Verschwörungen interessierter Sohn des einstigen Justizministers, will als Unabhängiger antreten – und nähme laut Umfragen beiden Stimmen weg. (Manuel Escher, 3.11.2023)