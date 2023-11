Die Liaison zwischen Popstar Taylor Swift und Footballstar Travis Kelce elektrisiert zwei Fangruppen. Der Wirbel ist nicht allen recht. Am Sonntag könnte es in Frankfurt eine Fortsetzung geben

Taylor Swift adelt neuerdings Spiele der Kansas City Chiefs mit ihrer Anwesenheit. IMAGO/Jay Biggerstaff

Restlos ausverkaufte Konzerte sind für Popstar Taylor Swift eine Selbstverständlichkeit. Restlos ausverkaufte Spiele sind für die National Football League (NFL) eine Selbstverständlichkeit. Durch 48.000 Fans selbstverständlich restlos ausverkauft ist also das Gastspiel der NFL am Sonntag in Frankfurt. Und vielleicht kommt ja auch Taylor Swift in den Deutsche-Bank-Park – nicht um zu singen, aber möglicherweise um ein wenig auf der Tribüne zu eskalieren, sollte unten auf dem Feld Travis Kelce, der Tight End der Kansas City Chiefs, gegen die Miami Dolphins glänzen, wie eigentlich immer, wenn der Musik-Superstar einen seiner Auftritte durch Anwesenheit adelt.

Popkultureller Moment

Die Liaison der beiden Showbizz-Größen – sie schon Milliardärin, er als Leistungsträger beim amtierenden Champion vielfacher Millionär – spielt der weltweit umsatzstärksten Profiliga – im Vorjahr mehr als 18 Milliarden Dollar – in die Karten. Die Gelddruckmaschine NFL schlachtet sie genüsslich auf allen Kanälen aus. "Es war ein perfekter Sturm der Popkultur und des Sports, der auf wirklich positive Weise aufeinanderprallte, wobei zwei unglaublich leidenschaftliche Fangemeinden zusammenkamen und auf eine Art und Weise interagierten, wie sie es noch nie zu vor getan hatten", schwärmte Ian Trombetta, der der NFL als Vizepräsident für Social, Influencer- und Content-Marketing dient, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP.

Vergoldete Strahlkraft

NFL-Commissioner Roger Goodell, der gerade seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat und mehr als 60 Millionen Dollar Jahresgehalt kassiert, hat nicht nur stets neue Märkte, sondern auch die Fanstruktur im Auge. Zwar ist Umfragen zufolge fast die Hälfte der auf die eine oder andere Art zahlenden NFL-Fans weiblich, der Anteil junger Frauen gilt aber als ausbaubar. Die Strahlkraft von Taylor Swift ist da Goldes wert. Weshalb die 33-Jährige aus Reading, Pennsylvania, stets formatfüllend ins Bild kommt, wenn sie im Stadion aufschlägt.

Travis Kelce ist der Grund für Swifts Anwesenheit. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DAVID

Im Oktober war das bei vier Spielen der Fall, die der Champion aus Kansas City allesamt gewann. Die Niederlage bei den Denver Broncos am vergangenen Sonntag hat sie sich allerdings nicht live gegeben. Kelce machte nur etwa halb so viele Yards als im Durchschnitt bei Anwesenheit von Taylor Swift. Die Häme war nicht nur im Stadion der Broncos unüberhörbar.

Der 34-jährige zweimalige Gewinner des Super Bowl gibt nur verhalten zu verstehen, dass ihn das Theater um sein Privatleben nervt. Football-Größen wie Rob Gronkowski, der als Tight End viermal den Super Bowl gewann – dreimal mit den New England Patriots, einmal mit den Tampa Bay Buccaneers, aber stets an der Seite von Superstar Tom Brady –, wünschte sich zuletzt mehr Konzentration auf das Spiel selbst. Die Sache mit Kelce und Taylor Swift sei prinzipiell schön, aber sie müsse nicht nach jedem Spielzug ins Bild gerückt werden, wurde Gronkowski auf Sport1.de zitiert.

Auch unter den Fans der Kansas City Chiefs ist ein Murren zu vernehmen, schließlich ist das Team selbst aller Ehren wert. So wird in Frankfurt Patrick Mahomes zu sehen sein, der überragende Quarterback. "Die Atmosphäre im Stadion wird großartig sein", sagt der zweimalige Super Bowl MVP, also wertvollste Mann der großen Finale. Zumindest habe er das "von den Jungs gehört, die schon in Deutschland gespielt haben". Das soll heißen, auch von Tom Brady, der vor einem Jahr mit den Buccaneers in München auftrat.

Wie ein Super Bowl

Chiefs gegen Dolphins ist aber noch eine Nummer größer. Beide Teams stehen mit 6:2-Siegen in ihrer Division jeweils ganz oben und sind auf den Gewinn der Vince Lombardi Trophy fixiert. Dazu kommt ein spannendes Wiedersehen. Tyreek Hill, 2020 mit Kansas City Champion, trifft nach seinem Wechsel zu den Dolphins zum ersten Mal auf die alten Kollegen. Der Wide Receiver, wegen seiner enormen Schnelligkeit "Cheetah" (Gepard) genannt, hat gerade einen Rekord aufgestellt. Der 29-Jährige verbuchte als erster NFL-Profi in den ersten acht Saisonspielen mehr als 1000 Yards.

Naturgemäß gefällt es den Fans im Kernmarkt USA kaum, dass dieses Duell in Übersee über die Bühne geht. Also zu einer Uhrzeit, die nicht zur großen Party einlädt. In Los Angeles ist es beim Kick-off 6.30 Uhr, in New York 9.30 Uhr.

In Frankfurt wird um 15.30 Uhr angekickt, RTL überträgt. Aber viele Kameras und Blicke werden auf die Ehrentribüne gerichtet sein und nach Superstar Taylor Swift Ausschau halten. (lü, sid, 3.11.2023)