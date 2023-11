Jetzt anhören: Was das abgespeckte Erneuerbare-Wärme-Paket bringt und ob die Klimaziele so noch zu erreichen sind

Es hätte fast zu einer großen Erfolgsstory für die Klimapolitik der türkis-grünen Regierung werden können: das Erneuerbare-Wärme-Gesetz, auch EWG genannt. Eigentlich war das Paket schon mehr oder weniger unter Dach und Fach – doch nach einem langen Hin und Her und unzähligen Verhandlungsrunden wurde das Gesetz im Oktober ein für alle Mal begraben. Stattdessen soll jetzt dem Erneuerbare-Wärme-Paket der Umstieg auf ökologisches Heizen gelingen. In dieser Podcast-Folge erklären wir, was statt des Verbots nun alles geplant ist – und ob sich die Wärmewende so ausgehen kann. (Philip Pramer, Nora Laufer, 3.11.2023)