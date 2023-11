Bankkunden fordern Transparenz und Sicherheit in Punkto KI, zeigt eine Umfrage. Diese Themen sind auch beim KI-Gipfel in Großbritannien auf der Agenda.

Einer Katze wird es egal sein, ob ihr eine KI das Futter reicht. Bei der Bankberatung zeigen sich Kunden jedenfalls skeptisch. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Künstliche Intelligenz (KI) zieht immer mehr in unser Leben ein. Ein Chatbot beim Onlinehändler, der Fragen zur Lieferung oder zur Rücksendung beantwortet, ChatGPT oder KI-Tools, die beim Lernen unterstützen sollen. Die Berührungsängste schwinden, je einfacher die Tools zu bedienen sind und je mehr Nutzen darin erkannt wird. Doch wie sieht es aus, wenn die KI uns beraten soll – etwa bei finanziellen Fragen und Bankgeschäften? Dann herrscht Skepsis, wie die aktuelle Umfrage "Liquiditätsbarometer" der Teambank zeigt.

Eine Frage des Alters

Die Details: Aktuell lehnt mehr als die Hälfte der Bevölkerung KI als Beratungstool ab. Insbesondere Ältere haben hier die größten Bedenken. Mehr als zwei Drittel der über 50-Jährigen bevorzugen das Beratungsgespräch mit einem Menschen. Aber bereits jeder fünfte Österreicher sieht KI als mögliche Ergänzung zum Menschen. Acht Prozent würden sich sogar lieber von der neuen Technologie beraten lassen, und zwei Prozent vertrauen in Geldfragen bereits der KI.

Für die Umfrage wurden 1521 Bürger im Alter von 18 bis 79 Jahren im Juli 2023 digital befragt.

KI-Tools in der Bankwelt wird gerne nachgesagt, dass sie Punkte wie das persönliche Ausgabe- und Sparverhalten schneller analysieren, wichtige Finanzentscheidungen mit kühlem Kopf treffen und Anlagestrategien maßgerecht zuschneiden können. Künstliche Intelligenz scheint damit eigentlich gut geeignet zu sein für die Finanzberatung. Um all dem in der Beratung eine Chance zu geben, wollen die Österreicher aber einige Punkte sichergestellt wissen. "Das Vertrauen der österreichischen Bevölkerung in KI-gestützte Beratung ist an Bedingungen in Bezug auf Sicherheit, Transparenz und Datenschutz geknüpft", sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der Teambank.

Sicher und kostenfrei

Wichtig ist den Kunden, dass sie für den Rat der KI nicht zusätzlich zahlen müssen. Das geben in der Umfrage 34 Prozent der Befragten an. 33 Prozent wollen sichergestellt wissen, dass sie durch die KI-Empfehlungen nicht manipuliert werden. 28 Prozent bringen den Datenschutz ins Spiel und wollen sichergehen, dass dieser gewährleistet ist.

Außerdem sollte die KI-Nutzung transparent sein (26 Prozent). Jeder Dritte möchte, dass die Ergebnisse der KI noch einmal durch einen Menschen überprüft werden und jederzeit eine Fachkraft hinzugezogen werden kann. All das unterstreicht laut Mühlbauer die Bedeutung eines ausgewogenen Ansatzes, bei dem KI menschliche Beratung ergänzt, aber nicht ersetzt.

Gipfel in Großbritannien

Die Risiken der KI abzufedern ist auch Thema des KI-Gipfels in Großbritannien. In der Bletchley-Deklaration bekennen sich die teilnehmenden 28 Staaten sowie die EU zur Zusammenarbeit bei der Regulierung der neuen Technologie. "Es ist ein Meilenstein, dass sich die größten KI-Nationen der Welt über die Dringlichkeit eines besseren Verständnisses der Risiken durch KI geeinigt haben", sagte der britische Premierminister Rishi Sunak. Die Erklärung fordert von KI-Entwicklern die Offenlegung ihrer Pläne zur Überwachung und Eindämmung potenziell schädlicher Auswirkungen ihrer Programme. Außerdem seien sie für die Folgen ihrer Handlungen verantwortlich zu machen.

Während des zweitägigen Treffens diskutierten rund 100 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, darunter Sam Altman, Mitgründer und Chef von OpenAI. Seine KI ChatGPT hat den Hype um dieses Thema ausgelöst. Elon Musk, der mit X.AI an einem ChatGPT-Konkurrenten arbeitet, nannte als ein Ziel des Gipfels die Einsetzung eines "unabhängigen Schiedsrichters", der bei Gefahren Alarm schlagen solle. Die EU und die USA haben bereits konkrete Vorgaben auf den Weg gebracht. Auch die sieben führenden Industriestaaten (G7) einigten sich unlängst auf einen freiwilligen KI-Verhaltenskodex.