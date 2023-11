Reife Leistung des von Teamchef Ales Pajovic dirigierten ÖHB-Teams. APA/EXPA/PETER RINDERER

Tunis - Österreichs Handball-Nationalteam der Männer ist mit einem überraschenden Sieg in das Viernationenturnier um die Kempa-Trophy in Tunesien gestartet. Der mit elf Toren überragende Lukas Hutecek führte die ÖHB-Auswahl am Donnerstag in Hammamet zu einem 34:27 (18:17) gegen Portugal.

Die Österreicher, die bei dem Vorbereitungsturnier für die EM im Jänner auf Kapitän Mykola Bilyk, Routinier Robert Weber und Neo-Deutschland-Legionär Marko Katic verzichten müssen, hatten gegen die aggressiv deckenden Portugiesen zu Beginn einen schweren Stand. Nach einem 8:13-Rückstand in der 16. Minute fand die Mannschaft von Teamchef Ales Pajovic aber besser ins Spiel und ging mit einer 18:17-Führung in die Pause. Nach Seitenwechsel zogen Hutecek und Co. auf vier Punkte davon und brachten den Vorsprung auch über die Zeit.

"Ich bin sehr zufrieden. Portugal war Favorit in diesem Spiel", sagte Pajovic. "Wir haben in den ersten 15 Minuten nicht daran geglaubt, dass wir sie besiegen können. Dann haben wir begonnen, in der Abwehr gut zu spielen, dann kam auch das Feuer", erklärte der Teamchef, der dieses Feuer am Freitag (18.00 Uhr) gegen Gastgeber Tunesien von Beginn an sehen will. Am Samstag geht es zum Abschluss gegen die Schweiz. (APA, 2.11.2023)