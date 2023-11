Die Welt ist für den österreichischen Schriftsteller seit dem Überfall auf Israel am 7. Oktober eine "verkehrte", in der zu seinem Entsetzen Gräueltaten verteidigt werden

In einer Gedenkveranstaltung für die von der Hamas entführten israelischen Geiseln auf dem Wiener Heldenplatz verlas der Schauspieler Daniel Lesch einen Text des Schriftstellers Michael Köhlmeier. Der Standard bringt diesen Text im Wortlaut.

Angehörige der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sprachen auf der Bühne. Foto: Christian Fischer

Was für eine verkehrte Welt! – Ist denn jeder moralische Kompass verlorengegangen? Nach dem unbegreiflich grausamen Überfall der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger, habe ich selbstverständlich damit gerechnet, dass weltweit eine Welle der Solidarität mit Israel aufbraust. Dass diese Verbrecher ihre Untaten auch noch mit ihren Handys filmen und in die Welt hinaus schicken – da dachte ich, das wird die härtesten Sympathisanten abstoßen. Es kann doch keine Sache geben, die rechtfertigt, dass kleine Kinder getötet werden! Und dass man auch noch damit prahlt! Tun wir doch nicht so, als wären diese Verbrecher, diese Gangster, zurückgebliebene Unmündige, die nicht für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden können.

Was wollen jene, die auch jetzt noch diese Gräueltaten verteidigen, uns sagen? Seht her, soweit sind diese Menschen getrieben worden, dass ihnen nichts anderes übrigbleibt, als Säuglinge zu massakrieren und ihren eigenen Kindern Sprengstoffgürtel umzubinden, damit sie sich für die gute Sache selbst in die Luft sprengen – und das wird dann als heroischer Akt der Befreiung gefeiert? Das ist ekelhaft! In meinem ganzen Leben ist mir nichts Ekelhafteres begegnet!

Ein Lichtermeer der Solidarität Donnerstagabend am Heldenplatz. Foto: Christian Fischer

Die große Schande der Linken

Ja, ich habe damit gerechnet, dass weltweit Hunderttausende auf die Straße gehen und ihre Sympathie für Israel kundtun. Das Gegenteil war der Fall. Das wird auch als die große Schande der Linken in die Geschichte eingehen. Aber das ist das geringste Malheur.

Meine Sympathie, meine Solidarität gehören in diesen Tagen Israel und seinen Bürgerinnen und Bürgern! (Michael Köhlmeier, 2.11.2023)