Warum reisen wir? Um dem Alltag zu entfliehen, lautet eine Antwort. Kein Wunder bei all den Krisen und dem damit einhergehendem Dauerfeuer an schlechten Nachrichten, möchte man meinen. Doch wie sieht es 2024 aus? Diese Frage hat die digitale Reiseplattform Booking.com an mehr als 27.000 Reisende in 33 Ländern gerichtet, um daraus sieben Vorhersagen zu extrahieren, was Menschen im kommenden Jahr zum Reisen motiviert.

Sich selbst (neu) erfinden

Das Alltags-Ich abschütteln und kurzfristig in ein Alter Ego schlüpfen: Das wollen laut Booking-Umfrage mehr als ein Drittel der Befragten im kommenden Urlaub machen. Sie wollen die Anonymität auf Reisen ausnutzen, um sich anderen gegenüber als jemand vorzustellen, der sie gar nicht sind. Mehr als zwei Drittel der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer haben das Gefühl, im Urlaub die beste Version ihrer selbst zu sein, Hemmungen abzubauen und neue Aspekte ihrer Persönlichkeit kennenzulernen.

Abkühlen und Ruhe finden

Wasserfälle Foz do Iguaçu in Brasilien IMAGO/Vitor Marigo

Das laufende Jahr brachte einen Hitzerekord nach dem anderen. Um den hohen Temperaturen zu entfliehen, wollen immer mehr Reisende kühlere Gefilde aufsuchen, um sich zu erfrischen. Die Mehrheit gibt an, dass sich der Klimawandel auf die Art und Weise auswirken wird, wie sie ihren Urlaub im Jahr 2024 planen, während mehr als die Hälfte (56 Prozent) sagen, dass sie ihren Urlaub nutzen werden, um sich anderswo abzukühlen, wenn die Temperaturen steigen. Es zieht sie vor allem in die Nähe des Wassers. 36 Prozent sehnen sich nach Meer- oder Seeblick und 75 Prozent finden am Ufer sofortige Entspannung. 18 Prozent der Befragten ziehen Wellnessoasen dem Flussufer vor, um Ruhe zu finden. Gesundheits-Retreats wecken bei 20 Prozent der Reisenden Neugier, 14 Prozent finden psychedelische Retreats attraktiv. Für 58 Prozent hat eine ungestörte Nachtruhe Priorität. Es zieht sie zu entsprechenden Rückzugsorten. Aber nicht alle: 48 Prozent zeigen Interesse an Tantra-Retreats und wünschen sich eine tiefere körperliche Verbindung mit ihren Partnern.

Ins Ungewisse reisen

Mehr als die Hälfte der Befragten möchten Reisen buchen, bei denen sie das Ziel bis zur Ankunft nicht kennen. Auf der Suche nach Abwechslung vom Alltag wollen 56 Prozent weniger Bekanntes abseits des Trubels erkunden, 34 Prozent sind bereit, mit Fremden zu reisen. Es wird auch einen spürbaren Wandel von starrer Planung hin zum Spontanen geben, hält man bei Booking.com fest. Eine Mehrheit will ohne feste Pläne reisen, während sich zwei Drittel für lockere Reisepläne entscheiden, bei denen sie flexibel bleiben. Bei der Reiseplanung werde KI im nächsten Jahr zum Mainstream, sagt man bei der Reiseplattform voraus. Wohl nicht ohne Hintergedanken, hat man doch bei Booking.com schon einen "AI Trip Planner" in petto.

Bekannte und unbekannte Kulinarik genießen

Reisen, um zu essen, ist 2024 ebenfalls angesagt. AFP/MANAN VATSYAYANA

Bei kulinarischen Entdeckungen wünschen sich 78 Prozent der Reisenden neue Aromen statt Altbewährtes. Die Hälfte plant ihre Reisen rund um bestimmte Restaurants oder Gerichte, wobei 61 Prozent Wert darauf legen, mehr über die Gerichte des jeweiligen Urlaubslandes zu erfahren. Aber auch die Technologie verändert, wie wir Essen genießen, heißt es bei Booking.com: 46 Prozent der Befragten würden sich immersives "phygitales" (physisches plus digitales) Essen über VR oder AR wünschen, während 63 Prozent von innovativen pflanzenbasierten Speisen wie 3D-gedruckten veganen Steaks und Pilz-Foie-Gras fasziniert seien.

Die Welt gemeinsam oder allein entdecken

Ein Paar mit Camper in Namibia: Auf Reisen Beziehungen zu vertiefen liegt vielen am Herzen. Getty Images

Im Jahr 2024 erlebe das Reisen einen tiefgreifenden Wandel, der von einem kollektiven Verlangen nach tieferen Verbindungen und Selbstfindung stamme, meint man bei Booking.com. 24 Prozent der Reisenden möchten ihre Bindung zu ihren Partnern stärken. Reisen soll Beziehungen wieder aufleben lassen und neue Romanzen entfachen: 39 Prozent suchen auf Reisen nach Partnern, während 35 Prozent hoffen, ihren Liebeskummer bei Reisen zu heilen. Auf der anderen Seite boomt das Alleinreisen: 59 Prozent möchten die Welt allein entdecken. Sogar Eltern schließen sich dem Trend an: 58 Prozent planen kinderfreie Reisen und legen Wert auf die eigene persönliche Weiterentwicklung. Vor allem Männer bevorzugen das Alleinreisen (63 Prozent gegenüber 54 Prozent der Frauen), geht aus der Umfrage hervor.

Erschwinglichem Luxus erleben

Reisende bringen Budgetbeschränkungen und Luxusgelüste in Einklang, stellt man bei Booking.com fest. 47 Prozent würden dafür in Erwägung ziehen, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen, um die Hauptsaison zu meiden, 46 Prozent planen, weniger Trinkgeld zu geben. Um die Reisekasse zu entlasten und trotzdem gut auszusehen, würden sich 34 Prozent der Befragten Designerkleidung und Accessoires von Familie oder Freunden für die Reise ausleihen. Dennoch würden mehr als die Hälfte für ein Upgrade der Unterkunft zahlen und 47 Prozent sind bereit, in Flug- oder Zug-Upgrades zu investieren – solange es im Rahmen des Budgets bleibt.

Nachhaltigkeit und verborgene Schätze wählen

Das Thema Nachhaltigkeit wird auch im kommenden Reisejahr eine große Rolle spielen. Über die Hälfte der Reisenden sucht eine Unterkunft, die Komfort mit Nachhaltigkeit vereint, wie sich aus den Umfrageergebnissen herauslesen lässt. 2024 werden nachhaltige Reiseangebote den Reisenden im Gegenzug für ihren Beitrag zum Naturschutz exklusiven Zugang zu sonst nicht zugänglichen Orten gewähren, orakelt man bei Booking.com. Viele der Befragten würden sich für nachhaltige Reise-Apps interessieren, mit denen sie Belohnungen freischalten können, z. B. Erlebnisse mit Einheimischen in abgelegenen Gegenden. (red, 3.11.2023)