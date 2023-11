Reinhold Binder, Vorsitzender der Gewerkschaft Pro-Ge und Chefverhandler für Arbeitnehmer in der Metallindustrie, hat im Ö1-"Morgenjournal" erneut seine Verhandlungsgegner kritisiert. Nach der vierten Runde und achtstündigen Kollektivvertragsverhandlungen am Donnerstag lehnen Arbeitnehmervertreter der Metaller das Angebot der Arbeitgeberseite ab. Arbeitgeber bieten ein Lohnplus von 2,5 Prozent an, das um einen Fixbetrag von 100 Euro und eine Einmalzahlung von 1050 Euro aufgestockt werden würde. Die von den Arbeitgebern errechneten zehn Prozent Lohnerhöhung sei "Voodoo-Mathematik", sagte Binder im "Morgenjournal". Im Schnitt kommt man laut Binder durch das Angebot der Arbeitgeber auf ein Gehaltsplus von rund fünf Prozent und ist weit weg von der rollierenden Inflation, also der durchschnittlichen Inflationsrate von zwölf Monaten, verglichen mit der davor liegenden Inflationsperiode. Die Arbeitnehmer fordern eine Lohnerhöhung von 11,6 Prozent.

Metaller-Chefverhandler der Gewerkschaften Reinhold Binder übte im "Morgenjournal" am Freitag scharfe Kritik an der Arbeitgeberseite. APA/GEORG HOCHMUTH

Der Gewerkschaftschef kritisierte dabei, dass die inbegriffenen Einmalzahlungen nicht nachhaltig wirken würden. Einmalzahlungen seien nur "der Schnittlauch am Butterbrot", so Binder. Zudem sei der Chefverhandler der Arbeitgeberseite, Christian Knill, bereits vor Ankündigungen von Arbeitsniederlegungen mit Informationen über Warnstreiks an die Medien gegangen, sagt Binder.

Am Donnerstag kündigten die Metaller einen Warnstreik von Montag bis Mittwoch an. Am Donnerstag, dem 9.11., sollen die Verhandlungen weiterlaufen. Dem Angebot eines Zweijahresabschlusses für den Kollektivvertrag würde Binder nur zustimmen, wenn die rollierende Inflation mitberücksichtigt und auch wirtschaftliche Erfolge abgegolten werden würden. "Schlussendlich fließt das Geld bis 2025, die Kolleginnen und Kollegen brauchen heute das Geld – für das werden wir kämpfen", sagt Binder. Während des Streiks will die Gewerkschaft mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Angebot durchgehen. In wie vielen Betrieben gestreikt wird ist noch offen, Binder gehe aber davon aus, dass alle Betriebsversammlungen in Warnstreiks überführt werden. Auch längere Streiks hält Binder als Möglichkeit. (wisa, 3.11.2023)