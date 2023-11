Camping hat sich mittlerweile zu einer ganzjährigen Urlaubsform entwickelt. Anstatt bis zum nächsten Frühjahr zu warten, planen aktuell viele Camper einen Urlaub mit Wohnwagen oder Wohnmobil im Winter. Das sind laut Camping.info die beliebtesten Campingplätze für die kommende Wintersaison.

Platz-Empfehlungen

Von Wellnesseinrichtungen und Saunalandschaften bis hin zu Skipisten und Schneewanderungen: Mit wintertauglichen Campingplätzen und idealer Infrastruktur gelten Deutschland, Österreich und die Schweiz als attraktivste Reiseländer fürs Wintercamping. Die vorgestellten Campingplätze sind besonders beliebt fürs Camping im Winter.

Top-5-Wintercampingplätze in Österreich

Viele Camper sagen: "Wenn Wintercampig, dann Österreich." Im Land der Berge sind gerade Wintersportler zur kalten Jahreszeit bestens aufgehoben. Ob Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern oder Schlittenfahren – viele Campingplätze bieten einen direkten Zugang zu beliebten Skigebieten und Winterwanderwegen, die mit einem (kostenfreien) Skibus im Nu erreicht sind.

Unabhängig vom Wintersportangebot bei bestem Panoramablick stehen die österreichischen Campingplätze im Winter auch bei Wellnessfans hoch im Kurs. Die platzeigenen Thermalbäder und Saunen der modernen, gepflegten Wintercampingplätze laden zu einer erholsamen Auszeit in den Bergen ein.

Unter den Top-Wintercampingplätzen in Österreich: Tirol-Camp-Fieberbrunn. Tirol Camp Fieberbrunn

Camping natürlich Hell, Tirol

Camping Grubhof, Salzburg

Tirol-Camp-Fieberbrunn, Tirol

Camping Brunner am See, Kärnten

Europarcs Hermagor, Kärnten

Top-5-Wintercampingplätze in Deutschland

Ob Wellness-Camping an der Ostsee- oder Nordseeküste, Skifahren im Allgäu oder ein paar schöne, gemütliche Wintertage beim Camping am See: Deutschland hat nicht nur in den Sommermonaten, sondern auch im Winter viel für Camper zu bieten. Auch die Ausstattung vieler deutscher Campingplätze ist auf eisige Temperaturen angepasst. Thermalhallenbäder, beheizte Sanitäranlagen, Saunen und verschiedene Indoor-Spielmöglichkeiten für Kinder sind nur einige Beispiele dafür, was Wintercamping in Deutschland attraktiv macht. Einige Plätze bieten auch über Silvester oder zu Weihnachten Spezialangebote, um die Feiertage fernab von Stress und Trubel auf dem Campingplatz zu verbringen.

Vital Camp Bayerbach, Bayern

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Schleswig-Holstein

Kur- & Feriencamping Holmernhof Dreiquellenbad, Bayern

Camp Casel am Gräbendorfer See, Brandenburg

Camping Wirthshof beim Bodensee, Baden-Württemberg

Top-5-Wintercampingplätze in der Schweiz

Frutigresort, Berner Oberland



Wintercamping in der Schweiz heißt: Camping bei eisigen Temperaturen mit Alpenpanorama, lange Winterwanderungen und moderne Wellnessanlagen. Viele der gut ausgestatteten Campingplätze laden zudem in der kalten Jahreszeit mit guten Anbindungen zu Skipisten und Langlaufloipen ein.

Camping Eienwäldli, Zentralschweiz

Camping Morteratsch, Graubünden

Camping Seefeld Park Sarnen, Zentralschweiz

TCS Camping Scoul, Graubünden

Frutigresort, Espace, Berner Oberland