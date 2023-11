Joe Bidens neue KI-Regeln richten sich mehr an Behörden als an mächtige Tech-Konzerne, Rishi Sunaks KI-Konferenz zeigte keine klare Richtung, und der AI Act könnte gänzlich scheitern

Ein äußerst wütender Roboter. Dieses Symboldbild wurde mit Midjourney generiert. DER STANDARD/Pichler/Midjourney

Mit genau 99.680 Euro ist die Kommunikation rund um die Website ki-strategie.at budgetiert. Davon entfallen laut dem dafür zuständigen Umwelt- und Innovationsministerium 30.080 Euro auf die Erstellung der Website und die Erarbeitung des Contents, das restliche Budget fließt in einen Linkedin-Auftritt mit knapp 400 Followern, einen Newsletter und insgesamt sechs Veranstaltungen.

Ob dies angemessen ist, darüber kann formidabel gestritten werden: Die Opposition und Stimmen aus der KI-Szene stoßen sich an den vermeintlich hohen Kosten und verweisen darauf, dass mit der knappen Unterschreitung von 100.000 Euro auch die Grenze für die Durchführung eines förmlichen Vergabeverfahrens unterschritten wurde. Im Ministerium wiederum betont man, alle Kriterien eingehalten zu haben, und spricht von einem "marktüblichen Preis".

Eine Behörde ohne Basis

Ergänzend zur besagten Website kommt laut Brancheninsidern jedoch hinzu, dass auch die vom Finanzministerium angestrebte KI-Behörde eine eigene Website erhalten soll. Auf Nachfrage im Ministerium heißt es dazu nur knapp, dass sich der Außenauftritt der Behörde noch in Planung und Erarbeitung befinde.

Ähnliches gilt übrigens auch für die Behörde per se. Denn sie sollte eigentlich die EU-Vorgaben des AI Act umsetzen, den es aber noch nicht gibt. Somit wird eine Servicestelle bei der RTR vorerst mal nur "wesentliche Vorabinformationen" zum AI Act bieten, für die Behörde selbst sind die konkreten Aufgaben noch in Arbeit – und werden sich wohl auch noch einmal ändern, wenn das finale Gesetzespaket erst mal vorliegt.

AI Act in der Schwebe

Nun kann man dem Ministerium in dieser Hinsicht nur schwer einen Vorwurf machen: Man ist vorgeprescht mit der Ankündigung einer Behörde, die Aufgaben erfüllen sollte – und dass es diese Aufgaben in der anvisierten Form noch nicht gibt, das ist nicht die Schuld der heimischen Politik. Vielmehr streiten sich die EU-Institutionen derzeit über die genaue Ausgestaltung des AI Act, im Fokus stehen unter anderem die Möglichkeiten der Staaten, KI zum Schutz der öffentlichen Sicherheit einzusetzen. Insider sprechen hier von einer "Make or break"-Periode: Kommt es bis Jahresende zu keiner Einigung, so wird es auch 2024 nicht klappen, denn immerhin stehen im kommenden Jahr EU-Wahlen an.

Außerdem ist zu beachten, dass ab Inkrafttreten des AI Act die Mitgliedsstaaten zwölf Monate Zeit für die Umsetzung der Behördenstruktur haben. Vor Ende 2024 werden wir dessen Auswirkungen also nicht erleben, und selbst dieser Zeitpunkt gilt noch als optimistisch.

Politiker sind bemüht

"Er war stets bemüht" ist wiederum ein Satz, der bei Recruitern im Bewerbungsprozess die Alarmglocken schrillen lässt: Da hat es jemand manchmal versucht oder zumindest den Eindruck erweckt, geschafft hat er es aber nicht. Und das kann man auch über Politiker außerhalb der EU sagen. So lud der britische Premier Rishi Sunak diese Woche diverse Vertreter der Tech- und KI-Szene ein, um über das Thema zu diskutieren, übrig blieb dabei ein klaren Bekenntnis zur Kontrolle von KI – die Wege dorthin sind aber noch unklar. Sunak stellt dazu ein Team aus Beratern zusammen, die USA wollen eine weitere Behörde gründen.

Deren Präsident Joe Biden hat indes am Montag neue Regeln für den Einsatz von KI erlassen, die jedoch einige Schlupflöcher aufweisen: Im Fokus steht vor allem der Einsatz von KI-Tools durch Behörden, die mächtigen Tech-Konzerne bleiben großteils unberührt.

Amazon-Werbung statt KI-Smoothie

Dabei bringen sich die Großen zunehmend in Stellung, um das Wettrennen um die KI-Vorherrschaft nicht zu verlieren. So investiert Google bis zu zwei Milliarden Dollar in Anthropic, einen Konkurrenten von Open AI. Und Amazon wird KI im kommenden Weihnachtsgeschäft nicht nur für die Optimierung von Logistik und die Ausspielung von Werbung, sondern auch für die Erstellung von Werbemitteln einsetzen.

Indes musste in San Francisco ein Lokal zusperren, das sich auf KI-generierte Smoothies spezialisiert hatte: Die Kundinnen und Kunden waren einfach nicht bereit, zehn US-Dollar für die Interaktion mit einem "generativen KI-Blockchain-getriebenen autonomen 5G-Smoothie-Bot" zu bezahlen. Manchmal regelt sich der Markt halt doch selbst. (Stefan Mey, 4.11.2023)