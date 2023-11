Durch Outplacement sollen gekündigte Führungskräfte schnell einen Neuanfang haben. Getty Images

Es gibt ein Danach, das ist mein Motto für alle Klienten." Michaela Buttazzoni ist Outplacement-Beraterin. Sie selbst sagt lieber "Newplacement, das klingt viel positiver und ist ja auch so". Dabei kauft ein Unternehmen, das sich von Personen – meist Führungspersonen – trennt, ein Paket zwecks Begleitung in ein neues Berufsleben. Das kostet mindestens 6000 Euro, durchschnittlich geben Firmen dafür 10.000 Euro (steuerlich absetzbar) aus.

Motive und Pakete

Die Motive der Arbeitgeber sind unterschiedlich – vom Vermeiden arbeitsgerichtlicher Unannehmlichkeiten wie Klagen wegen Motivkündigungen bis zu wirklich wertschätzender Trennungskultur reicht die Palette. Oder es wird quasi automatisch Outplacement bei einem Merger gekauft. Manchmal, berichtet Buttazzoni, zahlen Klienten auch privat oder sie zahlen privat noch dazu.

Diese sind meist zwischen 45 und 55 Jahren, männlich und haben gerade ihre Führungsposition verloren, wurden gekündigt. Buttazzoni betreibt ihr Geschäft seit 2009. Gelernt hat die HR-Expertin bei den großen US-Anbietern, quasi den "Erfindern" des Outplacment.

Die Ex-Manager kämen, berichtet sie, oft geschockt, angeschlagen. Manchmal rate sie zu ein paar Monaten Auszeit. Allerdings mit Struktur: laufen gehen, Kinder abholen – ein Tagesplan. Denn nach Jahren mit täglich dutzenden Terminen, ständigen Meetings, Anrufen und Entscheidungen plötzlich nichts – das muss erst einmal verkraftet werden. Dazu müsse sehr oft auch erst einmal akzeptiert werden, dass man in Netzwerke nicht als Person, sondern nur in der Funktion geladen wurde und auch hier plötzlich Funkstille herrscht bei Einladungen.

Viel Selbstreflexion

Buttazzoni arbeitet im Netzwerk des Wirtschaftsprüfungs- und Bertaungskonzerns BDO und legt großen Wert darauf, nicht als Stelle für das Versenden von Lebensläufen zu fungieren. Sondern? Was genau passiert in einem solchen Newplacement-Prozess?

Kurz gesagt: eine umfassende Selbstreflexion. Zunächst die Fragen: Was will ich, was passt für mich? Oft nicht einfach zu beantworten, berichtet Buttazzoni, meistens laute die berufliche Lebensgeschichte: "Das hat sich so ergeben." Dann beginnt die Arbeit an der materiellen und an der immateriellen Berufsvision. Bin ich ein Typ für die Selbstständigkeit – wenn ja, welche Art von selbstständig? Erst wenn klar ist, wohin die Reise gehen soll, und dies auch durch verschiedene Testungen und Übungen geprüft ist, werde am Lebenslauf gearbeitet. Erst dann aktiviert sie ihr Netzwerk an Headhuntern im verdeckten Stellenmarkt.

Michaela Buttazzoni (BDO): Newplacement als Weg vom Schock der Kündigung zu einem neuen Arbeitsplatz. BDO / Martina Draper

Dann werden auch Zielfirmen identifiziert. Dort wird die jeweils zuständige Führungskraft für eine Wunschposition angeschrieben – "good old style", betont Buttazzoni, Mails würden kaum jemals "landen". Überraschend: Es ist kein Lebenslauf beigelegt, nur ein Factsheet. "Sonst geht es eher ungelesen gleich an Human Resources."

"Wild bewerben frustiert"

Damit würden auch Knotenpunkte in einem neuen Netzwerk gesetzt, das es aufzubauen gelte. Was ist eine ganz schlechte Idee? "Wild bewerben, das frustriert." Es gehe immer darum, aus der Bewerbermasse herauszustechen. Und wie lange dauert es dann, bis eine Person wieder im Arbeitsleben ist? Je älter und je länger bei nur einem Unternehmen, desto länger, sagt die Expertin. Durchschnittlich berichtet sie von vier bis fünf Monaten bis zu einem Jahr für Personen aus dem mittleren und dem Top-Management.

Ist Outplacement also etwas für den C-Level, die unteren Ränge müssen sich meistens mit Coaching begnügen? Buttazzoni verneint. Einer Friseurin würde ein solches Programm natürlich eher nichts helfen, konstatiert sie. "Aber ab Level Assistenz kann es viel bewirken." Sieht sie ihr Geschäft als Trend? Newplacement-Programme, sagt sie sehr pragmatisch, seien eigentlich eine einfache Art für die Kündigenden, Verantwortung abzugeben und für ihren guten Ruf als Arbeitgeber zu sorgen. (Karin Bauer, 4.11.2023)