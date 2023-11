Am 4. November feiert die Stand-up-Comedienne Taylor Tomlinson ihren 30. Geburtstag. Der US-amerikanische Satiriker, Moderator und Produzent Stephen Colbert präsentierte diese Woche in seiner "Late Show" bereits ein "Geburtstagsgeschenk" für die Komödiantin: Tomlinson wird ab Anfang 2024 auf CBS ihre eigene Show "After Midnight" präsentieren – und zwar gleich im Anschluss an Colberts Sendung.

Bekommt ihre eigene CBS-Show: Taylor Tomlinson. REUTERS

Tomlinson ist damit derzeit die einzige Frau im lukrativen und prestigeträchtigen Geschäft der Late-Night-Talkshows im US-Fernsehen. Mit ihrer Sendung löst sie James Corden ab, der bereits im April nach acht Jahren Laufzeit das Ende seiner "Late Late Show" bekanntgegeben hat. Als einer der Produzenten von Tomlinsons Sendung, die Chris Hardwicks Comedy-Game-Show "@midnight" als Vorbild hat, fungiert niemand anderer als Colbert selbst.

Stephen Colbert Announces Taylor Tomlinson As Host of "After Midnight" - Coming Soon to CBS

The Late Show with Stephen Colbert

Großer Beliebtheit erfreute sich Tomlinson bisher vor allem auf Tiktok, wo sie rund 2,5 Millionen Follower hat, auf Instagram sind es rund 1,4 Millionen. Auch zwei Netflix-Specials mit Tomlinson, "Look At You" und "Quarter Life Crisis", gibt es mit der Comedienne bereits. Tomlinson hat bereits einen Vertrag für weitere zwei Specials mit dem Streaming-Giganten unterzeichnet.

Zudem arbeitet die Comedienne laut eigenen Aussagen an einem Film über ihre Erziehung, in dem sie selbst mitspielen soll. Tomlinson wuchs mit drei jüngeren Geschwistern in einer frommen christlichen Familie in Kalifornien auf. Ihre Mutter starb an Krebs, als sie erst acht Jahre alt war. In ihrem Programmen thematisiert Tomlinson neben ihrer Familie auch immer wieder die eigenen psychischen Probleme mit Depressionen und einer bipolaren Störung. Als Stand-up-Comedienne ist Tomlinson übrigens schon lange aktiv, wie sie zu Gast bei Colbert wissen ließ: "Ich habe Stand-up-Comedy gemacht, seit ich 16 war, das ist kein Job." (red, 3.11.2023)