Eigens entwickelte Textilien können den Körper je nach Außentemperatur heizen oder kühlen. Das würde etwa in Büros Energiekosten sparen – und nicht zuletzt dem Klimawandel entgegenwirken

Wenn Historiker dereinst auf die Kleidung der Vergangenheit zurückblicken, werden sie sich weniger über die wiederkehrenden Moden als vielmehr über den Umstand wundern, dass in einer Zeit, in der Menschen mit Hochleistungsrechnern in der Hosentasche herumliefen, Textilien noch immer analoge Gegenstände waren.

Die Bekleidungsindustrie hat sich in den vergangenen 100 Jahren kaum gewandelt. Klar, Schnitte und Muster haben sich verändert, neue Stoffe wie Nylon, ein Produkt der Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg, kamen hinzu. Aber ein hochwertiger Lederschuh, der anno 1900 von einem Schuster hergestellt wurde, unterscheidet sich nur unwesentlich von einem zeitgenössischen Exemplar. Doch das könnte sich in den nächsten Jahren ändern.

Die Textilindustrie will Hightech in ihre Produkte packen: Sensorbewehrte T-Shirts könnten den Herzschlag des Trägers messen und frühe Anzeichen eines Herzinfarkts erkennen, Pullover aus dem 3D-Drucker je nach Gefühlszustand die Farbe wechseln, smarte Schuhe Schritte und Kalorien zählen.

Kleidung ist das älteste Wearable der Menschheit: Man trägt sie ständig am Körper, und im Gegensatz zu Smartphones oder Smartwatches läuft man auch nicht Gefahr, sie zu vergessen oder liegen zu lassen. Von daher liegt es nahe, digitale Technik auch in Textilien zu integrieren.

Smarte Textilien könnten uns in Zukunft nicht nur tracken, sondern auch ordentlich einheizen. Fatih Aydogdu

Digital Dressing

Smarte Kleidung ist eigentlich ein alter Hut. Schon 1996, als sich gerade die ersten Haushalte mit dem fiependen Modemgerät ins World Wide Web einklinkten, berichtete die New York Times über "Digital Dressing" und "Software zum Tragen". Die "sprechenden Krawatten" und "denkenden Schuhe", die in dem Artikel erwähnt wurden, blieben dann doch eine Tech-Utopie.

Zwar gibt es mittlerweile einige Prototypen von Textilsensorik, richtig durchsetzen konnte sich die intelligente Kleidung aber bislang noch nicht. Zu teuer in der Herstellung, zu wenig sexy für den Verbraucher.

Die smarte Jeansjacke etwa, die Google zusammen mit Levi’s im Rahmen des "Project Jacquard" entwickelt hat, ist gefloppt – die App für das Textil, das mithilfe eingewobener Multitouch-Sensoren die Steuerung mobiler Endgeräte erlaubte, wurde im April dieses Jahres eingestellt. Die Vorstellung einer digitalen Zwangsjacke, die den Träger durchleuchtet und ihm irgendwann Werbung für Deodorants ausspielt, wenn die chemischen Sensoren Schweißgeruch bemerken, war dem einen oder anderen dann doch eine Spur zu dystopisch.

Auch der smarte Rucksack, den Google zusammen mit der Luxusmarke Yves Saint Laurent designt hat, war ein Fehlschlag. Es mag ja ganz nett sein, einen Anruf per Gestensteuerung wegzuwischen, aber wer zum Beispiel in den Bergen wandert, hat sein Smartphone womöglich ohnehin auf stumm geschaltet und hört lieber Naturgeräusche als Musik aus der Konserve.

Warum sollte man sich ein smartes T-Shirt kaufen, wenn man seinen Puls auch mit einer Smartwatch messen kann?

Dass smarte Kleidung und Accessoires bislang in der breiten Masse noch nicht angekommen sind, muss allerdings nicht heißen, dass die Idee schlecht ist. Technik, das weiß man aus der Rückschau, braucht immer eine Killer-App oder einen externen Schock, um sich auf dem Markt durchsetzen zu können.

Leitfähiges Garn

Schon Anfang der 1990er-Jahre radelte der amerikanische Journalist und Tüftler Steve Roberts auf einem mit Elektronik vollgestopften Lastenfahrrad durch die USA und versendete als erster digitaler Nomade per Satellit E-Mails von unterwegs. Es brauchte jedoch noch knapp drei Jahrzehnte und eine globale Pandemie, bis daraus ein Massenphänomen wurde. So ähnlich könnte es auch bei smarten Textilien kommen.

Materialforscher der University of Waterloo haben kürzlich einen speziellen Stoff entwickelt, der auf äußere Impulse wie Wärme oder Strom reagiert. Das leitfähige Garn, das aus miteinander verwobenen Plastikpolymeren und feinen Stahldrähten besteht, passt nicht nur seine Form und Farbe an sich ändernde Außentemperaturen an, sondern erzeugt auch Wärme.

Einheizender Pullover

Die Anwendungsbereiche sind vielfältig: Mit dem Stoff könnte man beispielsweise in Virtual-Reality-Anzügen oder Pullovern ein Wärmegefühl erzeugen. Der Nutzen, den ein solches integriertes Heizkraftwerk stiftet, ist in der realen Welt freilich größer als in der virtuellen Welt.

Wenn der smarte Pullover weiß, dass man winters im unbeheizten Büro sitzt, könnte er rechtzeitig die Heizdrähte aktivieren. Aus Klima- und Umweltgesichtspunkten ist es ohnehin fragwürdig, warum man Räume als Ganzes heizt, wo die Wärme doch nur auf einen sehr kleinen Teil, nämlich den menschlichen Körper, gelenkt werden müsste.

Smarte Textilien könnten ein Baustein in der Wärmewende werden. So haben Wissenschafter der Nottingham Trent University im vergangenen Jahr Miniatur-Solarmodule entwickelt, die in Stoffe eingenäht werden und bis zu 400 Milliwatt Energie produzieren können. Nach Angaben der Forscher ließen sich damit elektronische Geräte wie Smartphones oder Handys aufladen.

Das T-Shirt als Kraftwerk?

Warum nicht! Wenn Milliarden Menschen damit gekleidet sind, ließe sich einiges an Energie einsparen. Man könnte beispielsweise ultradünne Photovoltaik-Anlagen, die bereits entwickelt wurden, auf einen Wanderrucksack kleben und mit der Energie Getränke darin kühlen. Das wäre vielleicht keine Killer-App, aber zumindest eine nützlichere Anwendung als Gestensteuerung – und eine Antwort auf eines der drängendsten Probleme der Gegenwart und nahen Zukunft: den Klimawandel. (Adrian Lobe, 8.11.2023)