Wie hoch ist er, der Stephansdom? Viele Wienerinnen und Wiener wissen das nicht. APA/GEORG HOCHMUTH

Wie hoch ist der Stephansdom? So banal die Frage sein mag: Ein Großteil der Wienerinnen und Wiener können sie nicht beantworten. Obwohl sie es irgendwann gelernt haben: "Autochthone" in der Volksschule; aus Bundesländern Zugewanderte auf Wienwoche. Heute fährt man mit der U-Bahn drunter durch. Kann einem Touristenpaar den Weg hin weisen. Ist auch stolz auf den Dom. Weil Wien den Wienerinnen und Wienern - Granteln hin, Motschgern her - am Herzen liegt. Doch wehe, der Tourist fragt nach: Wie Prinz Eugen den Bau des Belvederes finanzierte etwa. Ob Sisi Laxenburg oder Schönbrunn lieber mochte. Oder eben wie hoch der Stephansdom ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass Wienerinnen oder Wiener diese Fragen beantworten können, ist gering.

Das Phänomen, bestätigt Christa Bauer, ist nicht neu. Es betrifft, sagt die Präsidentin des Vereins der geprüften Wiener Fremdenführer und Fremdenführerinnen (der die Hälfte der knapp 1100 zertifizierten Wiener Guides vertritt), nicht nur die Bundeshauptstadt, "sondern jede touristische Destination: Das Gros der Leute weiß über die Attraktionen der Stadt so gut wie nichts." Umso größer, schmunzelt die Fremdenführerin, sei die Überraschung, wenn man doch hinsieht. Oder wo hineingeht, meist mit Verwandten aus Anderswo. Dem folge, sagt Bauer, meist der Vorsatz, sich Wien einmal so anzusehen, als wäre man hier auf Urlaub: geplant, vorbereitet, neugierig - und mit offenen Augen.

Tschüss Ösi, servus Piefke

Ob das dann auch passiert, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Dabei gebe es in Wien über 400 Thementouren. Basics ebenso wie eher Spezielles: "Die Geschichte der Steuer" etwa. Oder "Servus Piefke, tschüss Ösi". Das Gesamtbild sei dennoch ernüchternd: "Bewusst verallgemeinert gilt: Im Naturhistorischen war man als Kind mit den Großeltern - und geht erst wieder hin, wenn man selbst Enkerln hat."

Dass das die Realität sei, betonen auch andere. "Neun von zehn Wienern", schätzt Nora Lamac, "kommen gar nicht auf die Idee, mit dem Riesenrad zu fahren." Obwohl "sie sich mit dem Riesenrad identifizieren: Es ist ihnen wichtig." Lamac ist mit dem 1897 eröffneten Rad aber nicht nur emotional verbunden: Sie ist Miteigentümerin und Geschäftsführerin dieses "Fahrgeschäftes", das heuer über 800.000 Gästen Wien von oben zeigte - wobei lediglich zehn Prozent der Gäste aus Österreich kommen. Wie viele davon Wienerinnen oder Wiener sind, wird zwar nicht erhoben, "aber durch den Dialekt bekomme ich es an der Kassa mit: ein sehr kleiner Anteil."

"Neun von zehn Wienern", schätzt Riesenrad-Geschäftsführerin Nora Lamac, "kommen gar nicht auf die Idee, mit dem Riesenrad zu fahren." Heribert Corn

Auch sie selbst laufe oft "blind" durch die Stadt, sei seit einem "Wow!"-Moment aber doch aufmerksamer: "Ich bin 2015 bei einer geführten Segwaytour mitgefahren. Beim Looshaus sind mir die Augen aufgegangen: Da rennt man täglich an so vielen kleinen Geschichten achtlos vorbei." Das gelte auch für "ihr" Rad: "Wer hinschaut, entdeckt immer Neues: technische Details. Aber auch Brand- oder Kriegsspuren." Ins gleiche Horn stößt Alfred Hudler. Als Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule weiß er aus 1000 Umfragen, welche "Wertschätzung" die Pferde bei den Wienerinnen und Wiener genießen. Dennoch fänden sich unter den zwölf österreichischen Prozent der 400.000 jährlichen Gäste "kaum Wiener. Viele waren noch nie hier." Manche Sehenswürdigkeit weicht der Frage nach den Wienerinnen und Wienern aus: Schönbrunn verweist auf kumuliert zwölf Millionen Gäste per anno "am Areal" (Schloss, Park und Zoo) und betont: "Schönbrunn wird als Gesamterlebnis wahrgenommen." Vor 2019, also vor Covid, "führten Gäste aus China das Ranking der Schlossbesucher vor Deutschland und den USA an. Stark vertreten auch Gäste aus Europa und die Wiener und Wienerinnen vorrangig im Schönbrunner Schlosspark. Während Covid nutzte dann die heimische Bevölkerung die Zeit, das Areal von Schönbrunn zu entdecken, noch stärker." Übersetzt: Unter den 2.344.500 Schloss-Besucherinnen und -Besuchern (2022) dürfte der Wien-Anteil eher minimal sein.

Turm oder Tierbaby?

Den einzelnen Institutionen ist das Thema jedenfalls ein Anliegen: Donauturm-Geschäftsführer Hermann Krammer etwa will über Kooperationen (etwa mit Riesenrad und Zoo) neue Attraktionen (wie die Außen-Rutschbahn zwischen den Restaurant-Etagen) und unterschiedliche Gastro-Konzepte auch "daheim" attraktiver machen. Dass ein 252-Meter-Turm "nicht jene Emotionen auslöst wie Tierbabys im Zoo", ist ihm aber bewusst. Mit 55 Prozent österreichischem Publikum (bei 400.000 Gästen) ist der Turm anders aufgestellt als viele "international" stärkeren Sites. Daran, dass es lokal aber viel Luft nach oben gibt, zweifelt Krammer keine Sekunde. Nicht nur in Wien, sagt der ehemalige Hotelmanager, sondern überall: "Jeder Tourist weiß mehr über eine Stadt, als die, die dort leben." Oft auch mehr, als das sie betreuende Personal.

Dass ein 252-Meter-Turm "nicht jene Emotionen auslöst wie Tierbabys im Zoo", ist Donauturm-Geschäftsführer Hermann Krammer aber bewusst. IMAGO/Volker Preußer

Fremdenführerin Bauer erzählt von "begeistertem Staunen", als sie Rezeptionspersonal einer Wiener Hotelgruppe Wien zeigte: "Das sind die ersten Ansprechpersonen der Gäste, - aber sie waren noch nie am Kahlenberg oder in der Hofburg." Das Interesse der Wiener und Wienerinnen für ihre Stadt zu schärfen ist aber nicht so einfach. Selbst wenn man sich vornimmt, mit dem Riesenrad zu fahren: Wieso gerade heute? Es ist morgen ja auch noch da. Natürlich helfen da Ideen oder Angebote: Die Donauturmrutsche, Tierbabys, die "Cabrio-Plattform" am Riesenrad … Doch das löst das grundsätzliche Dilemma nicht. Für ganzheitliche Destinationswerbung gibt es Ansprechstellen. In Wien ist das der "Wientourismus". Doch dort winkt man ab: "Die Wiener Bevölkerung zählt im Destinationsmarketing nicht zur Zielgruppe", heißt es schriftlich. Wien in Wien zu bewerben ist demnach nicht nötig. "Wir führen eine jährliche Befragung der Wienerinnen und Wiener zu deren Tourismusakzeptanz durch: 57 Prozent sagen, dass sie selbst die Sehenswürdigkeiten und Museen in Wien nutzen."

Ach ja, der Stephansdom - genauer: der Südturm - ist 136,4 Meter hoch. (Tom Rottenberg, 7.11.2023)