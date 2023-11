Die Fährte in "Was ihr nicht seht" auf ORF 2 führt zum brisanten Thema K.-o.-Tropfen

Es ist ein ungutes Aufwachen in einem blutigen Bett. Die junge Frau am Beginn des jüngsten Dresdner Tatorts scheint nicht zu realisieren, dass es sich bei dem Toten neben ihr um ihren Freund handelt. Die Orientierungslosigkeit hält noch an, als sie selbst zur Tatverdächtigen wird. Wie benommen reagiert auch ihre Freundin, Kriminalbeamtin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel), die nicht an eine Beziehungstat glauben will und sich damit vorerst aus den Ermittlungen katapultiert.

Kann nicht glauben, dass ihre Freundin eine Mörderin ist: Cornelia Gröschel als Kriminalbeamtin Leonie Winkler. ORF

Es gelingt der Tatort-Folge Was ihr nicht seht zunächst, einiges vom Gefühl der Verlorenheit und den Spannungen zu vermitteln, die sich beim Ermittlerinnenduo einstellen. Karin Hanczewski versucht als Karin Gorniak, überschießende Ambitionen ihrer Kollegin im Zaum zu halten. Martin Brambach sorgt als pragmatisch-brummiger Chef für wohltuende Erdung, man kämpft nicht nur gegen Kriminelle, sondern auch gegen Personalmangel.

Die Fährte führt nach einigen leeren Metern zum brisanten Thema K.-o.-Tropfen. Und leider auch zu einem immer tieferen Griff in die Klischeekiste. An die Stelle des Alltäglichen treten große Pläne, ohne jede Menge Bildschirme und düster-gelackte Bilder geht bald nichts mehr. Und auch das aus Streamingkost hinlänglich bekannte tieffrequente Raunen, das keinerlei Zweifel an der Präsenz des Bösen lässt, schwillt kaum noch ab. Immerhin: Einen durchaus überraschenden Schluss gibt es dann doch. Karin Hanczewski, die eine Hälfte des Dresdner Ermittlerinnenduos, hat bereits ihren Ausstieg aus der TV-Krimiserie angekündigt. Man kann es ihr nach der jüngsten, recht durchwachsenen Tatort-Folge nicht verdenken. (Karl Gedlicka, 4.11.2023)