Laut dem Innenministerium wurden seit der Aufnahme der Kontrollen am 4. Oktober 19 Schlepper an der slowakischen Grenze festgenommen. APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Österreich hat die Grenzkontrollen zur Slowakei um weitere zwanzig Tage verlängert, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Zuvor hatten bereits die Slowakei, Tschechien, Polen, Italien und Slowenien die Anfang Oktober eingeführten Kontrollen verlängert. Schwerpunkt der Maßnahmen sei der Kampf gegen die Schlepperkriminalität, hieß es.

Seit der Aufnahme der Kontrollen am 4. Oktober habe die Polizei 19 Schlepper an der slowakischen Grenze festnehmen können und rund 180 illegal eingereiste Personen gestoppt, teilte das Innenministerium weiter mit. Die Grenzpunktkontrollen zu Tschechien seien bereits am 28. Oktober um zwanzig Tage verlängert worden. "Die Polizei muss schneller sein als die Schlepper. Deshalb haben wir Grenzpunktkontrollen aufgenommen, bevor die Schlepper ihre Routen ändern. Dass der Kampf gegen diese Kriminellen erfolgreich ist, zeigen die zahlreichen Festnahmen", zitierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Mitteilung.

Neben den Grenzkontrollen zu Tschechien und zur Slowakei führt die Polizei bereits seit 2015 auch Kontrollen an der ungarischen und an der slowenischen Grenze durch, hier gemeinsam mit dem Bundesheer. Zu Italien wurde die Grenzraumüberwachung verstärkt. (APA, 3.11.2023)